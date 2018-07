Événement – Star Tour retrouve la ville de Toamasina

Voilà cinq ans que le groupe Star n’a plus égayé la ville de Toamasina de ses festivités. C’est donc des retrouvailles des plus chaleureuses qui s’annoncent les 28 et 29 juillet dans cette fameuse ville portuaire de la côte Est de la Grande île. Inaugurant le début des grandes vacances, c’est avec l’événement Star Tour que le public local se réjouira d’une ribambelle d’animations ainsi que de concerts exceptionnels.

Pour sa première édition à Toamasina, Star Tour n’entend pas faire les choses à moitié et animera la grande plage, face à Auximad, qui sera sublimée par une riche programmation, du matin au soir tout le long de ce week-end. « On est plus que fier de retrouver cette chère ville de Toamasina, localité qui peut enfin nous accueillir à nouveau. Durant ces cinq ans, il s’est passé tellement de choses là bas, qui ne nous ont pas permis d’y organiser des événements. Ceci dit, toutes les conditions sont désormais réunies pour que Star Tour puisse y enchanter grands et petits », souligne John Herimalala Raharimanjato, responsable au sein du groupe Star.

Avec comme leitmotiv de mettre en avant la sécurité, la qualité et la convivialité, Star Tour Toamasina brille par son esprit festif. La journée occupera principalement les vacanciers de tous âges, par le biais des diverses activités et animations qui leur sont réservées. Animé par les humoristes Honorat de Fou Hehy et Andry Barhone, des concours cover et karaoké THB, le concours Miss et Mister Queens ainsi que le Zumba XXL et d’autres surprises, raviront la famille au complet.

La soirée, quant à elle, laissera la part belle à la musique, le 28 juillet. Welvi Waves, une jeune star locale investira la scène. Suivi de l’incontournable Shyn qui promet d’enivrer le public, avec ses plus grands tubes. Le 29 juillet, ce sera au tour de Joudas, un jeune artiste montant et prometteur d’ouvrir la soirée. S’ensuivent les retrouvailles avec Big MJ, grand nom de la scène tropicale. Des animations DJ clôtureront chaque journée et ce, jusqu’à l’aube. Organisé en partenariat avec la marque de préservatif « Yes », Star Tour Toamasina promet joie et volupté.