Enseignement supérieur – Les doctorants poussés à l’entrepreneuriat

De jeunes chercheurs malgaches, préparant leur doctorat et qui poursuivent des formations en Europe, ont participé à la conférence des jeunes chercheurs africains qui s’est tenue à Toulouse, le 6 juillet. On y a vu la participation de deux cent cinquante doctorants et post-doctorants africains. Le débat sur l’avenir et le développement de la science a été à l’ordre du jour, mais aussi, l’employabilité de ces jeunes, tout comme ceux qui font leur recherche au pays.

La promotion de l’entrepreneuriat s’avère la recette la plus certaine pour avoir des résultats probants, selon la professeur Marie Monique Rasoazananera, ministre

de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui a assisté à cette conférence organisée par l’Afriscitech, l’Institut de Recherche pour le développement (IRD) et l’Université Fédérale Toulouse Midi- Pyrénées.