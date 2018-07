Douanes et impôts – Les recettes peu perturbées

La grève des syndicalistes du secteur des Douanes et des impôts n’a pas grandement impacté les recettes de l’État. C’est en substance la réponse apportée par la ministre des Finances et du budget, Vonintsalama Andriambo­lolona, aux questions de la presse, hier lors d’une conférence sur la Facilité élargie de crédit (FEC) avec le Fonds monétaire international (FMI). « Toamasina et le bureau des Douanes d’Antanimena assurent à 90% les recettes douanières du pays. Mais le mouvement des grévistes n’a pas dérangé les activités quotidiennes de ces bureaux, bien que des menaces à l’encontre de ceux qui ont bien voulu travailler, ait été importante », explique-t-elle. Les douanes ont même dépassé leurs objectifs car au mois de mai, elles ont pu fournir 80 milliards d’ariary de recettes supplémentaires.

Pour les impôts, la ministre a reconnu que des bureaux restent fermés, celui d’Antsirabe assure un service minimum et celui de Sambava a cessé de travailler durant quinze jours. « Les autres bureaux assurent des services minimum permettant de faire tourner la machine. La direction des impôts a également dépassé ses prévisions, 57 milliards d’ariary de mieux », ajoute Vonintsalama An­driam­bololona. Toujours est-il que le Syndicat des agents de la Douane, Sempidou, a fait savoir mercredi dernier que seuls 40% des agents de la douane assurent leurs activités. La branche Toamasina, assurant l’administration douanière dans l’importation des produits pétroliers, a été sommée de cesser toute activité à partir du week-end prochain, espérant ainsi bloquer toute l’économie et la vie sociale du pays. Le Sempidou demande la cessation du contrat de Gasynet.