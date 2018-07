Basketball – Analamanga U14 – Des tickets pour Nosy Be à gagner

Après les championnats N1B et U20, la ligue régionale d’Analamanga de basketball entamera, à partir de la semaine prochaine, son championnat destiné aux plus jeunes, les moins de 14 ans garçons et filles.

Les éliminatoires s’étaleront en quatre journées, dont la première est prévue le mercredi 18, puis les samedi 21 et dimanche 22 et la dernière journée le mercredi 25 juillet. Les quarts de finale sont programmés le 1er août et les demi-finales le 4 août.

Les finales des garçons et filles sont prévues le 5 août. La réunion technique aura lieu le 16 juillet au bureau de la ligue à Mahamasina à 12 heures trente.

Ce sommet régional U14 est qualificatif aux sommets nationaux de la catégorie. Les championnats de Mada­gascar U14 garçons et filles, qui se dérouleront en marge de ceux des vétérans hommes et dames se tiendront du 18 au 26 août à Nosy be.