Ambatofinandrahana – Un village attaqué avec des armes de guerre

Trente dahalo armés de kalachnikovs et de fusils d’assaut ont assailli Ihazofotsy. Trois des leurs ont été abattus lors d’une riposte musclée de la gendarmerie.

Une onde de choc s’est abattue sur Itremo à Ambatofinandrahana. En plein jour, une trentaine de bandits de grand-chemin lourdement armés ont pris d’assaut le village d’Ihazo­fotsy. Les malfaiteurs étaient équipés de tout un arsenal d’armes de guerre, de source auprès de la gendarmerie nationale. D’après les informations communiquées, les assaillants avaient deux types de fusils d’assaut, dont des kalachnikovs ainsi que des armes semi-automatiques de la Manufacture de Saint-Etienne 1936 (MAS 36). Un affrontement avec la gendarmerie appuyée par le fokonolona a néanmoins fait trois morts dans les rangs des malfaiteurs.

Ces derniers ont sévi lundi après-midi, aux alentours de 15 heures. Un éleveur de bétails résidant au village d’Ihazofotsy, a été pris pour cible. D’après les informations recueillies sur place, les villageois ont été pris par surprise par les dahalo hyper-équipés et, de surcroît, prêts à en découdre. N’ayant rencontré aucune résistance sérieuse, les brigands se sont emparés de onze bœufs. Les voleurs avaient déjà pris la fuite avec leur butin lorsque la gendarmerie a été avertie de l’attaque. Une poursuite a été d’emblée engagée dès que les hommes du village ont formé leurs rangs.

Infériorité numérique

Munis de kalachnikovs, quatre gendarmes du poste avancé d’Itremo ont bravé la mort aux côtés du fokonolona en se lançant aux trousses des fuyards. Une fusillade a éclaté lorsque les deux camps se sont retrouvés nez-à-nez. Même en infériorité numérique par rapport aux dahalo munis d’armes de guerre, les quatre gendarmes ont donné du fil à retordre aux voleurs de bétail.

Ayant essuyé des tirs nourris, les malfaiteurs ont vu tomber sur le champ de bataille trois des leurs. Sentant la situation échapper de leur contrôle, les brigands ont battu en retraite et dans la foulée, ont renoncé au troupeau volé. Sur les onze zébus dérobés, neuf ont été récupérés. Les deux derniers ont été, par contre, abattus par les dahalo pendant leur fuite, pour retarder et désorganiser les poursuivants.

Aucun blessé n’est, en revanche, à déplorer du côté du fokonolona et des forces de la gendarmerie. L’identification des dahalo tués a été effectuée de telle sorte qu’elle permettra de remonter les traces de leurs congénères qui ont réussi à se glisser à travers les mailles des filets.