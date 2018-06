Événement – « Mazaval’ Run » invite les fêtards noctambules

Un rendez-vous, ludique et sportif à la fois, enchante grands et petits par ses diverses animations. « Mazaval’Run » rempile pour sa seconde édition.

C’est reparti pour un tour. « Mazaval’ Run » se redécouvre aux fêtards de la capitale ce 16 juin, au Stade Mahamasina. Organisé par Okalou, il s’agit d’un événement nocturne qui s’annonce sensationnel. Il convie, à l’occasion, un public de tous horizons à festoyer dans la joie et l’allégresse dès 18 heures, le tout en s’adonnant à une course colorée et amusante, comme l’indique son intitulé.

Portés par une idée qu’ils avouent être déjantée, les organisateurs décrivent « Mazaval’ Run » comme un concept exclusif, ayant déjà fait ses preuves l’année passée. « Il s’agit tout simplement d’un pur moment de défouloir, d’émerveillement et de festivité en toute convivialité. On vous y invite à courir puis à danser toute la nuit, maquillé et déguisé avec, tout au long de cette course, de différentes animations à thème qui vous enchanteront », souligne Seheno Rasoanarivo, directrice générale chez Okalou.

Au-delà de la course, c’est tout un spectacle qui s’offrira aux participants qui rejoindront la fête lors de cette soirée, grâce aux effets lumineux et pyrotechniques, entre autres, qui jalonneront le parcours et le stade durant la nuit. Une grande animation DJ qui n’aura rien à envier à ces soirées DJ transcendantes partout ailleurs dans le monde, clôturera la course.

Cool et fluorescent

Déguisé, muni d’accessoires lumineux et sublimé de couleurs fluorescentes, chaque participant fera alors partie intégrante de ce spectacle qu’est « Mazaval’ Run ». Tout un programme est prévu pour l’occasion, à commencer par une grande animation zumba pour échauffer les participants dès 18h 30. La course ludique, durant laquelle six « checkpoints » à thème réjouiront les coureurs, débutera par la suite vers 19h 30, à savoir, l’étape King of pop, l’étape Haka, l’étape Brazil, l’étape 1920, l’étape Fête foraine et l’étape Gasy gasy. La course durera près de deux heures avec plus de trois mille participants, attendus pour cette seconde édition. À 21h 30, « Électro party » débutera du côté du stade annexe Maha­masina avec l’animation DJ Cyemci, DJ Shinchan, DJ Jicco et MC Teg. « Quand l’électro rencontre l’acoustique », c’est à travers ce thème bien précis que ce grand concert enivrera par la suite le public. Le show conjuguera principalement modernité et le respect des traditions, puisque « Mazaval’Run » rentre déjà dans le cadre de la célébration de la fête nationale. « Électro party » sera sublimé d’une pluralité d’écrans géants et d’effets spéciaux en tout genre, pour ce qui sera une mise en scène hors du commun. La fête qui se poursuivra jusqu’à l’aube, sera sécurisée dans l’enceinte même du « Mazaval’Run ». Faites place aux échauffements, à vos marques et soyez prêts.