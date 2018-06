Basketball – Mada N1A – Cinq équipes caracolent en tête

La première phase des championnats nationaux N1A est à mi-parcours. Après le break d’hier, les matches reprennent ce jour à Mahajanga.

Repos général hier. Les clubs en lice aux championnats nationaux N1A reprennent la compétition ce mercredi pour la cinquième journée.

Neuf matches sont programmés dont sept au complexe sportif d’Ampisikina et deux autres à l’ancien gymnase de la commune urbaine de Mahajanga. À l’issue de la quatrième journée, cinq clubs ont obtenu chacun sept points après trois victoires et une défaite.

Quatre de ces leaders sont tous dans le groupe A, l’Association sportive et culturelle de Boeny, la Gendar­merie nationale basketball club de Vakinankaratra, le COSMOS Diana et le Club omnisport de la police nationale d’Analamanga. L’ASCB occupe provisoirement la première place du groupe A avec 65 points de goal différence, devant les Gen­darmes qui comptent pour leur part 47 points, COSMOS avec 46 unités et COSPN , 11 points.

L’ASCB a arraché sa troisième victoire ce lundi en battant l’ABBS Sava par 76 à 66. La gendarmerie vient d’encaisser sa première défaite face à COSFA Analamanga par 70 à 80.

Troisième succès aussi pour COSMOS qui a disposé de Soma Beach Basketball Club Boeny sur le score de 79 à 43 lors de quatrième journée. Et troisième victoire également pour la police nationale qui a pour sa part défait par 83 à 74 l’AS Victoire Boeny.

Reprise

L’Association sportive de la commune urbaine de Toamasina fait cavalier seul dans le groupe B. Elle se trouve seule en tête avec sept points après trois victoires et une défaite. L’équipe d’Atsinanana a disposé de MB2ALL Analamanga sur le score de 69 à 57 ce lundi.

Quatre autres clubs se bousculent pour occuper la deuxième place avec cinq points chacun, COSFA Anala­manga, SEBAM Boeny, SBBC Boeny et 2BC Vakinankaratra. Les Militaires ont décroché leur deuxième succès ce lundi face aux gendarmes. SEBAM, SBBC et 2BC n’ont tous les trois gagné qu’une seule rencontre et ont tous encaissé trois défaites.

Chez les dames SBBC Boeny est en tête du groupe A avec six points après un parcours sans faute de trois victoires en autant de matches. Dans la poule B, MB2ALL Analamanga occupe la première place avec cinq points après deux victoires et une défaite. SBBC s’est imposé contre BC Est du Sud Ouest par 89 à 39 lors de quatrième journée et MB2All a écrasé ASA sur le score fleuve de 101 à 21. Le championnat s’achèvera ce vendredi.