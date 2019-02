Tennis – championnats d’Afrique U18 – Les Ranaivo engagés au rendez-vous africain de Marrakech

Trois joueurs malgaches sont prévus jouer les championnats d’Afrique U18 à Marrakech. Les parents des joueurs lancent un appel au MJS pour le financement du voyage.

Une opportunité à saisir. Mada- gascar est prévu avoir des joueurs engagés aux championnats d’Afrique U18 qui se joueront à Marrakech au Maroc du 11 au 16 mars.

Pour ce rendez-vous continental, les critères de participation sont définis par la Confédération africaine de tennis (CAT). Cette joute continentale concernera les trente deux meilleurs joueurs africains du moment aussi bien chez les garçons que chez les filles.

Pour Madagascar, Toky Ranaivo, pensionnaire du centre de la fédération internationale de tennis de Casablanca est classé 375eme mondial chez les juniors a tout juste quinze ans et demi. Il est le numéro un africain chez les U16 et sera parmi les participants à ce sommet africain de Marrakech.

Après, on a Narindra Ranaivo, sa sœur, pensionnaire au centre de la fédération internationale de tennis basé à Nairobi qui, elle, est classée 488eme mondiale juniors. Elle aussi devrait être de l’aventure. Pareil pour sa sœur Mialy Ranaivo, classée 593eme mondiale.

La confirmation de participation de ces trois joueurs a été envoyée hier par la fédération Malagasy de tennis (FMT) auprès de la CAT. C’est cette dernière qui va valider cette participation cette semaine et elle va sortir la liste des inscrits vers la semaine du 18 février.

Pour cette aventure marocaine, la fédération Malagasy de tennis n’a pas les moyens de financer la participation de ces trois joueurs.

Financement

Jusqu’ici, les parents, principaux bailleurs de fonds hésitent à investir et à faire partir leurs enfants.

« Jusqu’ici, on a toujours déboursé pour nos enfants, qui ont toujours eu de bons résultats sur le plan africain. On a investi énormément pour nos trois enfants durant l’année 2018 et pendant le championnat d’Afrique australe qui s’est joué dernièrement à Windhoek en Namibie où Madagascar a décroché la première place au classement général. Cette fois-ci, on demande vraiment à l’État malga­che, par le biais du ministère de la Jeunesse et des sports sous la houlette du nouveau ministre Tinoka Roberto Michael Raharoarilala de nous aider financièrement. La FMT n’a pas d’argent et c’est un appel qu’on lance aux dirigeants du pays », explique Mamy Ranaivo, parents des triplets, Toky, Narindra et Mialy Ranaivo.

Un appel est donc lancé. La FMT qui s’est entretenue comme toutes les fédérations sportives avec le nouveau ministre de la Jeunesse et des sports Tinoka Roberto Michael Raharoarilala, attend un franc appui au tennis, une discipline qui marche. Cette dernière, en parallèle, est plus concentrée vers l’organisation des tournois internationaux qui se joueront à Madagascar comme le circuit africain U14 qui se jouera a l’Acsa du 27 février au 5 mars.