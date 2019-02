Métier – Les ingénieurs en ordre dispersé

Se sentant lésée et manipulée, la profession d’ingénieur n’est plus reconnue dans le pays. L’ordre des ingénieurs tente de renverser cette tendance.

Sous-estimés,

les ingénieurs

haussent le ton vu à leur situation

dans le monde professionnel. Contexte qui a été exposé hier par les

membres du bureau de

l’ordre des ingénieurs de Madagascar (OIM) à Nanisana. « Notre corps de métier est plus ou moins tombé en disgrâce dans le pays. à

l’image des marchés de construction de bâtiment ou de route dont l’obtention par l’entrepreneur nécessite obligatoirement l’association avec le CV d’un ingénieur. Pourtant la plupart de la réalisation de ces chantiers s’exécute au final sans l’ingénieur grâce à qui le marché a été obtenu », déplore Mamy Rabenanahary, ingénieur en génie chimique et président de l’OIM.

Une façon pour le chimiste de dénoncer les mauvaises pratiques de certains décideurs quant à l’utilisation des ingénieurs comme simple prête nom en vue de l’obtention de la majorité des marchés d’envergure. La raison qui explique cette situation réside aussi dans le fait que Madagascar manque d’ingénieurs. Sur une centaine de centres de formation en ingénierie, tout domaine confondu, sept établissements, seulement, sont accrédités par le ministère et l’OIM. « Sept établissements qui n’arrivent pas à suivre les demandes annuelles du marché de l’emploi sans parler du délabrement de leurs infrastructures. Rendant vétustes les formations que ces établissements dispensent », explique Francis Rakotondravony, vice président de l’ordre.

En plus de ce manque de ressource, l’OIM suggère à ce que les grands projets d’investissements soient divulgués « longtemps à l’avance » pour que les écoles d’ingénieurs puissent orienter leurs axes de formation selon ces demandes.

Anticipation

« C’est par ce principe d’anticipation que nous pourrons éviter le recours à des ingénieurs étrangers à l’image du lancement du projet Ambatovy. Travail qui aurait dû revenir à des autochtones si les formations des techniciens à l’époque convenaient aux investisseurs », ajoute-t-il. Ainsi, l’ordre préconise l’accréditation de ces établissements suite à la sortie de l’arrêté n26 479/2015 du ministère de l’enseignement supérieur portant sur la mise en place de la commission de référence pour les formations d’ingénieur.

L’organisme est d’une importance capitale dans la mesure où c’est elle qui définit les orientations de formations d’ingénieur, les secteurs dans lesquels les compétences en ingénieries sont nécessaires et contribuent à la croissance économique.

« Mise en place, qui, jusqu’ici n’a toujours pas pu être réalisée », déplore le président de l’ordre.

Par ailleurs, une autonomie financière de ces établissements pour solutionner, en partie, les problèmes de vétusté de ces centres de formation a aussi été avancée par ces ingénieurs. « Bien que publiques, ces écoles d’ingénieurs trouvent la plus grande partie de leurs ressources financières auprès des entreprises privées qui leur confient des études ou recherches », conclut le vice-président de l’OIM.