Événement – Rap Gasy Unity rassembleur

Un rendez-vous unique s’offre à tous les férus de culture hip hop. « Rap Gasy Unity » se redécouvre pour une deuxième édition prônant la fraternité des rappeurs nationaux.

«L’unité dans la diversité » sous un autre angle. Ce slogan sera vanté à travers la musique rap et la culture hip hop en général. C’est tout un évènement qui promet d’enivrer le public de la capitale ce week-end, notamment les amateurs du genre musique urbaine qui seront particulièrement gâtés pour l’occasion. Fort du franc succès de l’année passée, « Rap Gasy Unity » rempile pour une seconde édition qui s’annonce plus garnie que la précédente. Initié par le collectif « Rap gasy en images » et l’association « Ekah Madagasikara », cet évènement se présente comme un véritable marathon du rap malgache, voire un festival pour le public qui s’y retrouve.

Ce 16 février, de 9 à 18 heures non-stop, au Kianjan’ny kanto Mahamasina, « Rap GasyUnity » enivrera tous ceux qui s’y retrouveront. La performance des artistes et des groupes de tous horizons égayeront la scène. En outre, plusieurs autres animations sont au rendez-vous, notamment du Djeeing ainsi que du Beatboxing avec Do B et du graffiti avec Clipse Teean. « Il s’agit là d’une grande fête de famille, car bien au-delà d’un concert, ce sera surtout l’occasion pour nous tous de nous voir, de nous découvrir, et de faire des échanges. Comme l’indique son intitulé, on laissera la part belle à l’unité et à la fraternité tout au long de cette journée », confie Tanjona Andrandraina Andriamahaly, du comité d’organisation de « Rap Gasy Unity ».

Unité, fraternité

Avec plus de soixante-cinq groupes et artistes à l’affiche, cette seconde édition s’annonce des plus copieux, d’autant plus qu’elle se démarque en étant gratuite, mais le public est quand même invité à participer sur place à une quête solidaire dont les fonds serviront à aider les mineurs incarcérés à la prison d’Antanimora. Entre humilité et générosité, les artistes aussi bien que le public se plairont à jouir de cette journée exceptionnelle bercée par les rythmes du rap actuel qui conjugue à la fois les sonorités modernes du Trap et le Boombap d’antan.

En guise de petit aperçu de ce qui vous attend sur place, « Rap Gasy Unity » se redécouvre à travers une vidéo, disponible sur les réseaux sociaux, et dans laquelle une bonne partie des participants rappe leur passion commune pour le hip hop. Et Tanjona Andrandraina Andriamahaly d’ajouter « On invite les rappeurs de toutes les générations à se joindre à nous le temps de cette journée, pour qu’ensemble on puisse représenter cette force vive de la grande famille du hip hop malgache ».