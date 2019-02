Électricité – Le délestage tournant persiste à Miandrivazo

Tous les quartiers de la ville de Miandrivazo font face aux coupures quotidiennes du courant électrique à des heures précises. En fait, le délestage perdure.

Blackout intermittent. Trois heures sans électricité le matin, et le délestage pendant un tour d’horloge chaque nuit. C’est le lot quotidien des abonnés de la Jirama à Miandrivazo. Un groupe électrogène en panne se trouve à l’origine de la rupture de la fourniture normale d’électricité.

« Des techniciens dépêchés depuis Antsirabe sont déjà venus examiner la panne. Miandrivazo dispose d’une centrale thermique dépendant exclusivement des groupes électrogènes fonctionnels, d’où une réduction de la production électrique à cause de cette panne. La mesure prise consiste à répartir l’énergie disponible et à effectuer un délestage tournant programmé », informe un responsable local de la Jirama.

Les habitants de Miandrivazo, dont les commerçants, subissent l’impact de ce délestage depuis des mois. En fait, les consommateurs espèrent une solution pérenne pour un approvisionnement permanent en électricité.

La qualité de la prestation de service de la Jirama laisse également à désirer.

Onéreux

« La facture est salée et le prix de l’électricité devient de plus en plus cher. Il n’est pas seulement question de perte pécuniaire mais une perte de confiance inestimable. D’une part, pendant le délestage, les produits conservés dans les réfrigérateurs sont parfois à jeter. D’autre part, les touristes sont indisposés par les coupures intempestives d’électricité. La situation sanitaire et sécuritaire en pâtit aussi », s’offusque une commerçante de la place.

Le délestage du soir affecte également les études des collégiens et lycéens de Miandrivazo obligés de faire leurs devoirs de maison à la lueur des bougies. À noter que lorsqu’une délégation gouvernementale fait une halte nocturne à Miandrivazo, le délestage est suspendu. Par ailleurs, Andry Rajoelina avait promis, lors de sa campagne électorale, la mise en place de panneaux solaires. Alors, wait and see.

Tsiory Fenosoa Ranjanirina