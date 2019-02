Cet évangéliste des sciences & technologies et vice-Président de STEM4Good, ou les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques au service de l’humain, évoque le rôle des robots.

• Madagascar est parmi les pays les plus pauvres au monde, et pourtant chez STEM4Good vous parlez de robotique et de programmation informatique pour les enfants, des sujets qui sont à des années-lumière de la réalité malgache. Est-ce vraiment réaliste ?

– La pauvreté n’est pas une excuse. Et les technologies nouvelles sont déjà présentes chez nous qu’on le veuille ou non. La fameuse intelligence artificielle est bel et bien opérationnelle à Madagascar depuis des années. Nous sommes tous épiés chaque jour, des superordinateurs sont en train de nous étudier et d’enregistrer nos informations tous les jours sans que nous ne nous en doutions. Préparer nos jeunes à cette réalité est un impératif si nous ne voulons pas rester d’éternels suiveurs et d’éternelles victimes. Et je ne vous parle même pas des défis futurs qui nous attendent.

• Et les robots dans tout ça ?

– Il faut savoir que notre association, STEM4Good, est un mouvement à but éducatif. Nous ne sommes pas des fabricants de robots mais des éducateurs STEM. Nous sommes une fabrique de leaders en STEM. La participation à ces grands événements en robotique est pour nous un moyen spectaculaire d’attirer l’attention des jeunes. C’est aussi un exemple « extrême » pour prouver aux concitoyens que si nous sommes capables de fabriquer des robots, nous

sommes capables de tout. Le plus dur dans notre démarche est de convaincre les Malgaches qu’ils sont aussi intelligents que les autres nationalités dans la mesure où nous Malgaches sommes souvent complexés par leur pauvreté. Chez STEM4Good,

nous motivons la jeune génération en projetant la esprit vers le futur. Nous leur faisons rêver d’étoiles et de galaxies, et les éloignons des contenus abrutissants de certains médias.

• Cette année, Madagascar participera, pour la troisième fois, au First Global Challenge. Comment voyez-vous les choses ?

– Cette année, c’est l’émirat de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, qui accueillera l’événement du 3 au 5 octobre. Plus de mille étudiants de cent quatre-vingt dix pays du monde entier. Près de deux cents robots participeront aux défis. Et comme le dit Dean Kamen, président fondateur de FIRST : « La majorité des robots perdront, mais tous les étudiants ont la chance de gagner ». Plus que de la robotique, ce concours permet aux participants de se développer en relevant des défis axés sur les plus grandes problématiques de l’humanité. C’est une

« coopertition » ou de la coopération dans la compétition. Et c’est cet aspect collaboratif qui nous intéresse le plus.