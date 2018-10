La Réunion – Préparatifs sur la venue du pape

La Conférence des évêques de l’océan Indien travaille sur une éventuelle visite de François à La Réunion. Elle veut profiter du séjour du souverain pontife à Madagascar en 2019.

Après Jean-Paul II en mai 1989, François sera-t-il le deuxième pape à visiter ses frères réunionnais l’an prochain ? La Conférence des évêques de l’océan Indien (La Réunion, Maurice, Rodrigues, Seychelles, Comores) y travaille, profitant du séjour du souverain pontife à Madagascar dans moins d’un an.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi au Vatican, le cardinal Désiré Tsarahazana a fait état de la venue prochaine de François à Madagascar. Pour l’heure, le calendrier n’est nullement défini et le bureau de presse du Saint-Siège n’a rien confirmé. Toutefois, son porte-parole a laissé entendre que « le projet est à un stade très avancé d’étude. »

Cette invitation fait suite à la visite ad-limina de tous les évêques de Madagascar à Rome l’année dernière. « A ce moment-là Monseigneur Désiré, basé à Toamasina, n’était pas encore cardinal, mais président de la Conférence épiscopale malgache, et déjà lui-même et ses confrères

avaient invité le pape chez eux» rappelle Gilbert Aubry, évêque du diocèse de La Réunion.

Saison cyclonique

Dans un premier temps la rumeur faisait état d’une venue au mois de février 2019, mais très vite, les évêques de la Grande-Ile ont fait savoir que le créneau n’était pas propice, compte tenu que nous sommes en pleine saison cyclonique et que par conséquent il est difficile, sinon impossible et surtout périlleux de rassembler les populations dans un tel contexte. Hier, il se dit que cette visite pourrait se faire en août. Mais cela reste à ratifier. Les dates précises devraient être arrêtées en novembre.

Alors, bien sûr la question se pose : François fera-t-il un détour par La Réunion? «Nous y avons pensé, mais La Réunion n’est pas toute seule. Madagascar est un continent à lui tout seul. Il y a l’Afrique de l’Est tout à côté et il est prévu que le voyage du pape à Mada­gascar se conjugue avec un prolongement sur l’Afrique de l’Est, » souligne le chef de l’Eglise catholique réunionnaise.

«Lors de notre dernière session dans le cadre de la Conférence des évêques de l’océan Indien à Mayotte, nous avons rencontré le nonce apostolique en charge de notre région, établi à Tananarive, et ensemble nous avons évoqué cette possibilité. Nous souhaitons que le pape vienne sur Maurice mais également sur La Réunion tout en sachant que Maurice est un pays indépendant, le pape est aussi un chef d’Etat et dés lors un tel voyage se règle tant au niveau de l’Eglise que des Etats, via la diplomatie. La Réunion étant département français cela m’étonnerait que le pape conjugue un voyage Maurice-Réunion. Nous devons en discuter dans le courant de la dernière semaine de novembre. Nous rencontrerons à ce moment-là, le Saint-Père à Rome et nous lui ferons part de notre souhait commun. »

Dans le cas où François viendrait dans une autre ile de l’océan Indien où s’il devait poursuivre sur l’Afrique, il est bien évident qu’il écourterait sa visite chez nos voisins malgaches. Jean-Paul II avait séjourné à Madagascar du 28 avril au 1er mai 1989.

