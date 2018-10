Élection – Les handicapés ignorés par les candidats

Le cas des personnes en situation de handicap est absent des discours de campagne. Ils comptent pourtant près de 15% de la population dont près de la moitié sont des électeurs.

À l’écart des débats. Etre considéré com­me des citoyens à part entière est la lutte quotidienne des personnes en situation de handicap (PSH). Un combat qui semble encore loin d’être gagné à l’écoute des discours électoraux. Que ce soit durant la précampagne ou maintenant, en période de campagne électorale officielle, les conditions des PSH sont occultées.

Les candidats misent, essentiellement, sur le volet social et les problèmes du moment de la population, notamment, les plus défavorisés pour séduire l’électorat. A l’instar de leur condition au sein de la société, les PSH semblent tenus en marge des programmes et discours de propagande martelés. Sur les trente-six candidats, le seul qui aurait indiqué avoir un chapitre concernant les personnes handicapées dans son programme serait le candidat André Christian Dieu Donné Mailhol.

« J’ai été agréablement, surpris. C’est la première fois qu’un candidat à la présidentielle affirme avoir une ligne concernant les personnes en situation de handicap dans son programme. Entre avoir un programme et concrétiser, il y a un pas à franchir », déclare Haingo Ratobimiarana, coordonnateur du projet Vohatra asa, de la fédération des aveugles de Madagascar.

Fela Razafinjato, présidente de l’Association des femmes handicapées de Madagascar (AFHAM), indique, toutefois, que le candidat Mailhol a abordé le cas des PSH en réponse à une question qui lui a été posée par une personne dans l’assistance lors d’une émission télévisée. Elle déplore que dans les discours et exposés des programmes, aborder l’amé­lio­ration des conditions des personnes en situation de handicap ne soit, de prime abord, pas systématique.

Quart de la population

« Nous avons l’impression d’être laissés pour compte, de ne pas être considérés comme des citoyens, comme des électeurs dont les voix comptent », regrette la présidente de l’AFHAM. Elle souligne, pourtant, le fait que les PSH comptent 15% de la population. « Environ la moitié de ces 15% sont en âge de voter. Près de 7% des électeurs sont donc, des personnes en situation de handicap », souligne-t-elle.

Fela Razafinjato concède qu’il y a des efforts à faire de la part des PSH pour rappeler que nous sommes des citoyens, que nos voix comptent, mais la société doit, aussi, faire un effort. Cela commence par prendre en compte leurs conditions particulières dans les programmes de gouvernance. S’agissant de l’amélioration des conditions des PSH il est question, par exemple, de l’accessibilité, l’inclusivité de l’éducation et l’enseignement supérieur, ou la mise en place de système éducatif spécialisé, ainsi que l’amélioration de la couverture santé et des institutions spécialisées.

L’inclusivité et l’accessibilité professionnelle et sociale sont soulignées. « L’accessibilité nous permettra de vivre et de prendre nos responsabilités comme des citoyens à part entière », soutient Fela Razafinjato. Elle déplore que même pour prendre part aux opérations de vote, l’accessibilité pose déjà problème. « Comment voulez-vous que les personnes en situation de handicap prennent part au vote alors que la grande majorité des infrastructures où se trouvent les bureaux de vote leur sont inaccessibles ? », lance-t-elle.

La présidente de l’AFHAM ajoute qu’une personne sourde, par exemple, ne pourra pas connaître le programme des candidats s’il n’y pas de traduction en langage des signes. Ce qu’aucun des candidats ne prévoit. Haingo Ratobimiarana, regrette que les personnes aveugles ne peuvent pas jouir du droit de vote secret et de voter par eux-mêmes, car la configuration du bulletin unique les oblige à être accompagnés par une tierce personne pour cocher la case de leur candidat.

« Certes, nous devons faire des choses pour rappeler que nous sommes aussi des citoyens et que nous sommes là. Mais la société doit, aussi, faire sa part d’effort », tonne Fela Raza­finjato. Durant ce processus électoral, pour se rappeler au bon souvenir des candidats, l’AFHAM prévoit d’organiser une émission impliquant les deux qualifiés au second tour. Les PSH s’activent, également, au sein des organisations de la société civile œuvrant dans le processus électoral et certains seraient même inscrits comme membres de bureau de vote.