Championnat national du sport scolaire – Alaotra-Mangoro sur le podium

Les sportifs ayant représenté Alaotra-Mangoro au championnat national du sport scolaire à Toliara se sont bien défendus. En particulier, ils ont obtenu deux médailles d’or en athlétisme.

La troisième place. De retour du championnat national du sport scolaire (CNSS) qui s’est déroulé du 28 septembre au 7 octobre 2018 à Toliara, les membres de la délégation ayant représenté la direction régionale de l’Éducation nationale (DREN) d’Alaotra-Mangoro ont été reçus par le chef de la région, Désiré Ranarisoa, dans la matinée du mercredi dernier dans les locaux du CEG Razaka à Antsahatanteraka Ambatondrazaka.

Lors de cette cérémonie d’accueil, il a particulièrement manifesté sa satisfaction envers les athlètes, ainsi que les encadreurs et les membres de l’équipe conduits par Ratovo Tahaka Miandravola, directeur régional de l’Éducation nationale.

« Vous avez fait des efforts. Félicitations !», s’est exprimé Désiré Ranarisoa dans son petit discours marqué par la joie devant les coupes et les médailles récoltées, sous les applaudissements de l’assistance.

La DREN d’Alaotra-Mangoro s’est hissée au troisième rang au classement général à cette édition du CNSS, avec deux médailles d’or (saut en longueur féminin et lancement de poids garçon), et une médaille d’argent au 100 mètres garçon. Elle est devancée par les DREN d’Atsimo-Andrefana (huit médailles d’or) et de Diana (deux médailles d’or et deux médailles d’argent).

Petite fête

Le chef de la région Alaotra-Mangoro a souligné que la région prévoit une petite fête pour remercier tous les médaillés et les champions de l’année en cours, quelles que soient les disciplines. Ce qui a réjoui les athlètes concernés présents à cette cérémonie. En fait, c’est une invitation à titre de reconnaissance pour l’image du grenier à riz.

La cérémonie a été marquée par la présence de Daniel Rakotondrasoa, Préfet d’Ambatondrazaka, d’Aureline Andriamasi­manana, députée d’Ambaton­drazaka et présidente de la commission Éducation nationale à l’Assemblée nationale, ainsi que de Fanja Tadiavintsoa Rakotomalala, chef de la Cisco d’Ambaton­drazaka, présent à Toliara pour soutenir les athlètes.

Une cérémonie d’accueil analogue avait eu lieu, la veille à Moramanga, lors du passage des membres de la délégation dans cette ville.