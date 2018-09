Musique- Njakatiana chante les beaux jours avec « Ny ahy »

Avec un nouveau morceau à la clé, Njakatiana annonce la sortie prochaine d’un nouvel album. « Ny ahy » ou mon choix, s’affirme comme un retour aux sources pour le chanteur.

Une nouveauté inédite de sa part, qui réveille surtout la nostalgie de ses inconditionnels. C’est ainsi que se présente le titre « Ny ahy » de Njakatiana aux oreilles des férus de variétés de tous âges. Une nouvelle chanson de sa part qui dès ses premières notes, nous rappelle d’entrée le bon vieux temps des « Inona ary ity » ou encore de « Aza complexé ». Ces tubes festifs avec lesquels, Njakatiana a su confirmer son statut de chanteur convivial et à l’esprit jovial également, faisant principalement dansé toute la famille.

Fidèle à lui-même, le chanteur sublimant le morceau « Ny ahy » des sonorités de son saxophone, chante ainsi la fierté d’être malgache, ainsi que l’importance du respect des valeurs de notre société le tout avec comme fond principal, l’amour évidemment. « Chacun a ses choix à assumer dans son quotidien, des choix qui ont le plus souvent un impact dans notre vie. Avec cette chanson, je prône ainsi la compréhension, le respect et la solidarité entre tous » souligne Njakatiana. Nostalgique, auréolé de cette gaieté qu’on lui reconnaît, c’est donc un titre qui promet d’égayer une fois encore chaque fête de famille de son folklore que Njakatiana nous propose. Le chanteur qui convie d’ailleurs le public pour un cabaret-concert au Cercle Mess Soanierana ce 21 septembre à 21h pour festoyer avec le public aux rythmes de « Ny ahy ». Cette chanson étant aussi les prémices d’un tout nouvel album de sa part, prévu sortir très prochainement.

Njakatiana, c’est plus d’un quart de siècle de carrière, vingt cinq ans de musique durant lesquels il n’a apparemment pas pris une ride.

Tournée internationale

Conquérant toujours autant aussi bien à travers ses mythiques ballades romantiques, qui ont su envoûter et en émouvoir plus d’un, que par ses chansons les plus enjouées et entraînantes. Le chanteur a toujours su conjuguer avec brio son côté crooner avec celui d’un bon vivant qui scande avec ferveur la fraternité, l’amour et le patriotisme. Ceci-dit, Njakatiana c’est aussi l’un de ces artistes qui tout au long de sa carrière, a su se forger une réputation intarissable autant au pays, qu’à travers les diasporas.

De Madagascar à l’Hexagone jusqu’aux États-unis, il ravit continuellement un public de tous horizons avec ses mélodies qui respirent à plein nez l’esprit festif à la malgache. C’est d’ailleurs à travers une nouvelle tournée en France, mais aussi dans le pays de l’oncle Sam , que Njakatiana et ses musiciens prévoient de conclure cette année, mais aussi de débuter la prochaine. Depuis « Antsika jiaby » à « Dago » et « Gasigasy », Njakatiana s’affirme toujours aussi bien comme un fier porte étendard du pays partout où il va. « Le nouvel album gardera ces mêmes saveurs qui enchantent le public, mais je promets aussi quelques nouveautés qui le surprendront » conclut-il.