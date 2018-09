Formation – Les jeunes techniciens s’exportent

Reconnus pour leurs compétences, les jeunes talents malgaches pourront enfin représenter le pays dans un camp de formation international. Celui-ci durera six mois.

Le talent mis en avant. C’est dans cette optique qu’une collaboration a été signée entre le groupe Axian et l’institution The Camp qui est un campus international d’innovation numérique orienté vers la ville de demain, basé en France. Ce partenariat consiste à rassembler vingt jeunes créatifs du monde entier pour une résidence collaborative pour hacker du futur, laquelle durera un semestre dans le programme « Hive ».

Ce nouveau partenariat entre Axian et Hive positionne l’entrepreneurship Program Axian comme une plateforme de recrutement de talents vers un hub d’innovation européen. Ainsi, le groupe malgache rejoint The Camp comme « Talent Scout Partner » de la résidence afin d’identifier les talents de demain. Pour ce faire, « une expédition collaborative sera réalisée dont l’objectif est d’explorer et de hacker le monde de demain en développant des solutions concrètes à des défis universels comme l’énergie, ou éducation. Cela concerne tous les profils, avec une maîtrise de l’anglais, dans les domaines de l’art, du design, de l’ingénierie, de la programmation et du management de l’innovation », détaille Carole Rakotondrainibe, Business Development (BDM) du group Axian. L’initiative devient ainsi un nouvel engagement confortant la direction prise par le groupe pour offrir des opportunités en termes d’ouverture et de renforcement de capacités des jeunes pousses malgaches.

Sélection

« Ces jeunes sélectionnés pour leurs compétences complémentaires sont originaires du monde entier. Pour la première fois, des jeunes talents malgaches pourront se challenger et tenter d’intégrer le programme lors de la troisième session du Hive », rajoute le BDM d’Axian.

Prévu se tenir du 21 mars au 30 juillet 2019, « le programme Hive repose sur un écosystème riche et varié. Chaque promotion accueillie à The Camp est composée d’ « Hiver » (ndlr : nom donné aux résidents du programme) ayant des profils extrêmement diversifiés. Que ce soit autodidacte, étudiant, professionnel des milieux artistique, institutionnel, ou entrepreneurial », explique Sylvia Andriantsimahavandy, Co-Head of the Hive région de Marseille France. Elle conclut qu’« aucune condition de diplôme ne sera imposée lors de cette sélection et les candidats autodidactes sont les bienvenus ».

Les jeunes créateurs recrutés sont pris en charge pendant six mois en résidence, avec un statut de boursier avec une allocation mensuelle de six cents euros au sein du campus The Camp.