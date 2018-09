Football – Éliminatoires CAN – Duel décisif face à la Guinée Equatoriale

Les Barea tenteront de décrocher leur ticket pour la CAN face aux Guinéens, en octobre. Match aller à l’extérieur, le mercredi 10 et match retour à domicile le dimanche 14.

Çà passe ou ça casse. Le mois d’octobre marquera un tournant dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Madagascar se déplacera en Guinée Equatoriale, le mercredi 10. Ce sera dans quatre semaines jour pour jour. Par la suite, la Grande île recevra le même adversaire, le dimanche 14. Après le match nul de dimanche dernier, Sénégalais et Malgaches sont toujours en tête du groupe A, avec quatre points.

Les Guinéens sont troisièmes, avec trois unités. Tandis que les Soudanais restent derniers, avec un zéro pointé. Les Barea sont conscients de l’importance des deux rencontres à venir, vu ce classement.

À commencer par leur capitaine, Faneva Andria­tsima. « La qualification se jouera au mois d’octobre face à la Guinée », a-t-il annoncé après la rencontre de dimanche dernier.

Le dernier affrontement entre Madagascar et la Guinée Equatoriale remonte au mois de novembre 2011. C’était lors des qualifications pour le Mondial. Les Barea s’étaient inclinés deux buts à zéro à l’aller, à Malabo. Au retour à Mahamasina, ils avaient gagné deux buts à un. Une victoire insuffisante pour passer, malheureusement.

Appel de Faneva Ima

Comme à l’époque, la double confrontation avec la Nzalang Nacional se jouera en l’espace de cinq jours. Une situation qui inquiète la sélection malgache, toujours d’après les mots de son capitaine : « On jouera en Guinée le mercredi. Par la suite, on risque de ne pas avoir de vol direct pour revenir à Madagascar. Dans ce cas, on n’arrivera à Antananarivo que le samedi, alors que le match se joue le dimanche. J’appelle toutes les forces vives de notre pays à trouver un vol direct, pour qu’on puisse revenir dans les meilleurs délais, car ces deux matches seront déterminants. »

L’appel de Faneva Ima s’adresse aux autorités compétentes du pays. Espérons qu’il arrive aux oreilles des plus hauts dirigeants, qui ont le pouvoir et les moyens de remédier à cette situation, car oui, il s’agit d’une affaire nationale. Jamais la Grande île n’a semblé avoir autant de chances de se qualifier pour la phase finale de la CAN. Ce serait dommage qu’elle rate le train menant au Cameroun, pour une raison extra-sportive.

Le classement du groupe A

Rang Pays J V D N BP BC BD PTS

1 Sénégal 2 1 0 1 5 2 3 4

2 Madagascar 2 1 0 1 5 3 2 4

3 Guinée Equatoriale 2 1 1 0 1 3 -2 3

4 Soudan 2 0 2 0 1 4 -3 0