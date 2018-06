Rapt à Tsarasaotra – Moustafa Hiridjee, le DG d’Ocean Trade enlevé

Une cohorte de ravisseurs armés a kidnappé le directeur d’Ocean Trade, Moustafa Hiridjee, hier vers 17h 30, à Tsarasaotra.

Rapt. Moustafa Hiridjee, le directeur d’Ocean Trade a été surpris par une escouade de kidnappeurs lourdement armés, hier soir aux alentours de 17h 30. Alors qu’il quittait son bureau pour rejoindre son domicile, une bande l’a brutalement saisi dans son 4×4. Cette scène d’enlèvement s’est passée en quelques secondes, d’après les explications d’un policier de la brigade criminelle (BC).

Une Renault Kangoo a été percutée lorsque les malfrats ont barré la route de Moustafa. La voiture du captif, de marque Mazda, a été abandonnée sur les lieux du crime. Les témoignages obtenus ont révélé que la bande ont fait monter leur cible dans leur véhicule et se sont évanouis dans la nature avant que les éléments des forces de l’ordre n’interviennent. Ces dernières semblent avoir perdu leur trace.

Des policiers scientifiques ont été diligentés sur les lieux pour le constat. Un prélèvement d’empreintes digitales a été effectué, mais aucune information n’a filtré, hier. L’automobile utilisée par le gang n’a pas non plus été identifiée. Du coup, un appel à témoins a été procédé. Pour l’heure, la cellule mixte anti-kidnap­ping chargé de l’enquête n’a dévoilé aucune information sur cet enlèvement.

Quatre cas enregistrés

Le collectif des Français d’origine indienne de Madagascar (CFOIM) dans son communiqué d’hier a indiqué que quatre cas de rapts ont été enregistrés en l’espace de deux semaines. Navage Veldjee, Rishi Chandarana, Nazir Pirbay et Moustafa Hiridjee ont été la proie des rançonneurs. Navage a été libéré dans la nuit de vendredi.

« Après ces quatre kidnap­pings qui se sont succédés en un temps record, notre seul souhait est que plus personne ne soit arrachée subitement à sa famille ni ses proches, privée de liberté et séquestrée dans des conditions désastreuses et monnayée comme de la vulgaire marchandise », a affirmé le responsable du CFOIM.

La famille Hiridjee est installée à Madagascar depuis plus de 150 ans. Moustafa Hiridjee était connu en tant que président du groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar (GCAM) et co-fondateur de l’industrie agroalimentaire HavaMad.