[PHOTOS] Les ministres du gouvernement Christian Ntsay

Le gouvernement Christian Ntsay compte trente cabinets issus au HVM, Mapar et TIM. Absents hier lors de la présentation des membres à Iavoloha, les photos du ministre des Affaires étrangères, Eloi Alphonse Maxime Dovo, et du ministre de l’Environnement, de l’écologie et des forêts, Guillaume Venance Randriatefiarison n’y figurent pas.