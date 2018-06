Football – Cosafa Castle Cup – Les Barea couverts de primes

Madagascar a terminé quatrième sur quatorze pays au Cosafa Castle Cup en Afrique du Sud. La Grande île a reçu le trophée du fairplay.

La délégation malgache au Cosafa Castle Cup est de retour au pays depuis dimanche après-midi. Elle a été reçue hier par l’équipe de la Fédération malgache de football représentée par son vice président par intérim, Aurélien Andriama­lazaony et le directeur technique national, Jean François Debon au siège de la Fédération à Isoraka.

Les primes des matches de la part du Cosafa d’une valeur 100 000 rands, l’équivalence de 25 million d’ariary, ont été remises en intégralité hier à la délégation d’Afrique du sud. « La Fédération a décidé de vous remettre en intégralité les primes de matches du Cosafa qui devaient être normalement virées à l’association nationale c’est-à-dire à la Fédération » a annoncé Aurélien Andria­malazony. « Le virement de ces primes va encore prendre plus d’un mois donc nous allons même les avancer et vous les remettre tout de suite. Vous avez consacré plus d’un mois à la compétition et sacrifié beaucoup de choses depuis la préparation du tournoi » a-t-il poursuivi.

Mission accomplie

Le capitaine des Barea, Andoniaina Rakotondrazaka a aussi rappelé que des primes de match à chaque victoire avaient été promises avant le départ de la délégation. Du coup, le vice président de la Fédération a promis de transmettre le message à la prochaine réunion du comité exécutif de la Fédé­ration en présence de tous les membres.

Mission accomplie pour le nouveau coach de l’équipe nationale, Franklin Andria­manarivo, qui a pu qualifier Madagascar en demi-finales, battu 0 à 1 face à la Zambie. Puis La Grande Ile a fini quatrième sur quatorze pays en lice, en s’inclinant devant le Lesotho en match de classement pour la troisième place. Outre ce résultat, Arohasina Andriamirado, alias Dax, a été élu meilleur joueur du tournoi.

Et en plus, Dax et Tsito ont été élus une fois chacun homme du match et Mada­gascar a également reçu le trophée du fairplay. « Il y a sûrement des leçons à titrer. Des améliorations sont à apporter techniquement. L’objectif est pour la prochaine fois de remporter la coupe » a souligné le head coach Franklin Andriamanarivo.

Des transferts en vue

D’après des bruits de coulisse, au moins quatre joueurs à savoir Dax, Carlos, Baggio et Tsito ont été repérés par des clubs en France et en Afrique du sud durant le Cosafa Cup. Ce tournoi a pris fin ce dimanche en Afrique du Sud. Le vice président par intérim de la FMF par intérim, Aurélien Andriamalazaony a souligné : « la Fédération ne va pas bloquer votre projet d’aller évoluer à l’étranger, par contre elle en est fière… Mais je vous conseille seulement de bien respecter les procédures, les clubs quittés et leurs dirigeants. Depuis toujours nous avons livré sans complexe les certificats de transfert ».