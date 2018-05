VTT – Mbike adventure – Sept maillots en jeu

Les meilleurs vététistes s’affrontent ce weekend, pour le gain des maillots «Liqui Moly», promis aux vainqueurs de la MBike Adventure. Ils défieront, à cette occasion, plusieurs coureurs étrangers, venus spécialement à l’occasion de cette course internationale de VTT à disputer en duo, qui en est à sa troisième édition après 2015 et 2016.

L’an dernier, l’épidémie de peste avait obligé les organisateurs à annuler l’événement. Mais cette année, la MBike Adventure reprend de plus belle, avec sept maillots en jeu au total. Citons les maillots «Liqui Moly» pour les premiers du classement général donc, les maillots «Colas» pour les vainqueurs d’étape, «XXL Energy» pour les meilleurs jeunes, «Eau Vive» pour les meilleurs séniors, «Madauto» pour les meilleurs en master 1 (30 à 40 ans), «Madafoam» pour les meilleurs en master 2 (40-50 ans) et enfin «Assistance Plus» pour les meilleurs en master 3 (plus de 50 ans).

Contrairement à 2015 et 2016, la MBike Adventure adopte une formule raccourcie cette fois-ci, avec deux étapes. L’étape «XXL Energy» de ce samedi consistera à rallier Ambohima­nambola à Mantasoa, sur un parcours de 39,1 kilomètres. Tandis que l’étape «Eau Vive» de dimanche proposera un tracé de 45,9 km, entre Mantasoa et Ambohimanambola.

Haja Lucas Rakotondrazaka