Processus électoral – La CENI donne une échéance pour les prises de décision

Urgent et important. L’élection présidentielle pour cette année est dans l’expectative. Les décisions sur la loi électorale, le calendrier électoral ainsi que les conditions d’apaisement doivent être clairs avant le 31 mai. En marge du cadre de concertation avec les partis politiques, la société civile et la presse à Antaninarenina hier, Thierry Rakotonarivo, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a alerté tous les acteurs politiques à trancher sur ces trois points. « L’objectif est d’éclairer l’opinion sur la faisabilité technique des trois dates proposées par la CENI, mardi. Il n’y aura pas de prise de décision à l’issue de cette réunion », a-t-il précisé.

Le cadre de concertation a réuni une centaine de participants. Les avis des politiciens et des organisations de la société civile ont été recueillis et feront l’objet d’une synthèse. Dans leurs interventions, les députés pro-régime insistent sur le respect des prescrits constitutionnels. « Nous insistons sur le respect de l’échéance prévue par la Constitution », soutient Abel Razafimahatratra, député élu à Manakara pendant son intervention. Une position qui ne fait pas l’unanimité.

Les trois conditions posées par la CENI sont en partie remplies. Le président de la République a promulgué hier les lois électorales en se référant à la demande d’avis du pouvoir exécutif. Par ailleurs, les initiatives de médiation se multiplient. La volonté politique des protagonistes constitue ainsi le point d’achoppement du processus aboutissant à un accord politique.

Andry Rialintsalama