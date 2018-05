Palais des Sports et de la Culture – ‘Zay revient avec « Tsy ho voavaliko »

Un groupe dont la renommée n’a d’égal que la poésie de ses ballades romantiques, le tout porté par un duo fusionnel. ‘Zay rempile pour son grand concert annuel ce week-end.L’un des rendez-vous musicaux les plus attendus chaque année, les retrouvailles avec le groupe ‘Zay promettent volupté et romantisme dans toute sa splendeur pour le public. L’engouement pour un concert de ‘Zay est tel, qu’à chaque annonce d’une date au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina, l’impatience règne et ne tarde pas à se faire entendre chez les milliers de fans du groupe. Il sait se faire désirer, tout aussi bien qu’il sait parfaitement satisfaire ses inconditionnels. Le groupe mené par le duo Nary et Malala est ainsi fier de retrouver le palais ce 13 mai pour un concert qu’il annonce électrisant et somptueux organisé comme à l’accoutumée par Mi’Ritsoka Production.

Dès 15 h22 tapantes, notez bien cette heure précise, ‘Zay entamera les premières notes de son fameux concert annuel et ce, pour le plus grand plaisir d’un public de toutes les générations. À la question, à quel point ‘Zay tient à ses fans, le groupe répond en toute sobriété « Tsy ho voavaliko », autrement dit « Je ne saurai le dire ». « Le fait est que c’est d’un amour incommensurable et garni d’une reconnaissance éternelle que l’on éprouve pour nos fans. Ces fans qui nous sont resté fidèles tout au long de ces 22 ans du groupe (D’où le début du concert à 15h22) et pour qui on se surpasse chaque année », souligne Nary.

Un concert dynamique

« Tsy ho voavaliko » est aussi le titre du tout nouvel album de ‘Zay et dont il en dédiera les neuf morceaux inédits au public en exclusivité, lors de ce concert. En outre, le groupe, tel le bon vin qui se bonifie au fil des ans, se plaît à s’entourer d’une jeunesse tout aussi talentueuse que lui pour l’occasion. Au-delà des membres fondateurs de ‘Zay qui forgent la réputation du groupe depuis plus de deux décennies maintenant. À savoir, Nary et Malala aux chants, Mika à la basse, Nini à la batterie, Bim aux percussions, Mamy au clavier, ainsi que Haingo et Tovo aux guitares. Le groupe s’étoffera également sur scène de la présence du groupe Anna Quatuor qui officiera aux chœurs, apportant une saveur plus jazzy et plus suave à chaque chanson.

De même que le trio de jeunes jazzmen, Tsanta, Andriniony et Antsa qui excellent particulièrement en jouant de leurs instruments à vent. Malala confie « Tout comme les précédents, ce concert sera tout aussi unique en son genre. On sera toujours aussi proche du public et ensemble on communiera à travers les douces mélodies qui ont bercé les fans de la première heure ». Fidèle à lui-même, le groupe privilégiera la musique à la mise en scène.

Andry Patrick Rakotondrazaka