Kitra Orange – Tournoi de foot inter-instituts

L’édition 2018 du tournoi Orange Kitra, organisée par la Ligue d’Analamanga de Football, se tient en ce mois de mai. Le nouveau terrain synthétique d’Ando­halo en est l’hôte, à chaque fin de semaine.

L’ALFA a opté pour une formule foot à six cette année, destinée aux universités et instituts de la capitale. Au total, dix-neuf équipes prennent part à la compétition, départagées en quatre poules. Par la suite, les deux meil­leures formations de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.

Afin d’assurer l’intégrité du tournoi, la Ligue exige la présentation d’une carte d’étudiant ou d’un certificat de scolarité de la part de chaque membre de chaque équipe.

Et d’un autre côté, les joueurs évoluant en première division du championnat d’Analamanga ne sont pas autorisés à y participer.

Haja Lucas Rakotondrazaka