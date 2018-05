Karting Rotax – Tommy remet son titre en jeu

Le premier des quatre Grand Prix de la saison se tient ce dimanche, au Total Karting Madagascar, à Imerintsiatosika. Tommy, champion sortant, débute la défense de son titre. Le championnat de Mada­gascar de karting rotax débute ce dimanche, au Total Karting Madagascar, à Imerintsiatosika.

Tommy Rajoelison, sacré l’an passé à l’issue de sa première saison au volant d’un kart Kosmic, remet ainsi son titre en jeu. Le jeune pilote n’a pas changé de machine cette année. Face à lui dans la catégorie « rotax Evo » par contre, Haja Nirina Rakoto­malala sera aux commandes d’un tout nouveau Tonykart de dernière génération et se présente comme son principal rival.

De leur côté, Patrick Rambi­nintsoa et John Andry-Ratoby ne seront pas de la partie. John fera toujours partie de la team Mass’In, mais restera au paddock. Cette dernière engagera cinq pilotes au total, Tsilavo, Eric, Meja, Rina et Doudou, au volant de karts Sodikart et Zanardi. Toujours en «rotax Evo», on suivra de près les débuts de Noah Pfau et Nathan Baumann.

Les deux jeunes pilotes évoluaient encore chez les Espoirs l’an passé. Pour la saison 2018, ils monteront au sein de l’élite.

Nouvelles catégories

Cette année, la commission karting au sein de la Fédération du Sport Auto­mobile de Madagascar a renouvelé les catégories. Pour attirer plus de pilotes et vulgariser la discipline, il y aura une classe à part pour les machines équipées de moteur «rotax Max», plus accessibles et moins coûteuses.

L’ancienne catégorie «espoirs» est désormais dénommée «cadets». Et enfin, pour les plus jeunes, notamment ceux qui couraient en open l’année dernière, ils seront placés en catégories «mini-max».

Pour le premier Grand Prix de ce dimanche, la piste du TKM sera en configuration 1350 mètres. Le circuit sera à parcourir en sens normal.

Précisons que la configuration et le sens changeront à chaque fois et seront différents pour les trois Grand Prix suivants. Après les essais chronos, les coureurs s’affronteront durant la première manche de sept tours. S’ensuivra la préfinale de neuf tours. Et enfin, la grande finale proposera treize boucles.

Haja Lucas Rakotondrazaka