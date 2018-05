Imerintsiatosika – Naissance imprévue de quadruplés

Des quadruplés sont nés dans un centre de santé de base d’Imerintsiatosika. Issus d’une famille paysanne, ils ont besoin d’aide pour se nourrir.

Inattendues. Une mère de 28 ans a donné vie à des quadruplés dans le centre de santé de base niveau deux (CSB 2) du village d’Imerintsiatosika, hier matin. La stupeur a frappé, autant la mère que le personnel de santé de cette formation sanitaire. Ils ne se sont pas attendus à cet événement exceptionnel. « Elle n’a pas fait d’échographie. Et c’est au cinquième mois de sa grossesse qu’elle a effectué le dernier contrôle. Le ventre de la mère était assez important. Nous avons pensé que deux ou, au maximum, trois bébés allaient sortir, mais au final, ils étaient quatre», raconte Tefy Vololona Fanomezana Rafalimanana, la sage-femme qui s’est occupée de l’accouchement.

La jeune mère des quadruplés est arrivée dans le CSB2 en plein travail, au crépuscule vendredi. Elle a enfanté quatre garçons, en une heure. Les naissances ont été espacées de 15 minutes. « Le premier est né, vers 7 heures du matin, avec la tête au premier plan. Le second est arrivé, une quinzaine de minutes, après, les fesses en avant. Le troisième est sorti avec ses petits pieds. Et le quatrième, la tête en bas. Nous n’avons pas eu recours à la césarienne. Les poids des bébés nous ont été d’une aide importante », ajoute la sage-femme.

Aide

Les quatre garçons pesaient 1,600 kilos, 1,700 kilos, 2,060 kilos et 2,200 kilos, à leur naissance. « Le second et le troisième nés ont eu besoin de réanimation. L’un s’est réveillé au bout de cinq minutes, tandis que la réanimation a duré plus de temps pour l’autre », enchaîne-t-elle. Nés avant terme, les bébés se porteraient plutôt bien, malgré l’absence de couveuse. «Nous disposons de bouillotte qui sert à réchauffer les bébés. En plus, nombreux villageois, étonnés par la nouvelle, sont venus apporter des couvertures à la petite famille », indique le Dr Harimalala Augustine Rasata, médecin chef du CSB 2.

Avec leur faible poids, toutefois, la mère et ses quatre fils devront encore rester quelques jours à l’hôpital.

« Nous allons les surveiller pendant trois ou quatre jours, avant de leur donner le billet de sortie », renchérit le médecin chef. La famille rencontre un sérieux problème pour allaiter les nouveau-nés. «La mère ne peut pas allaiter les quatre enfants à la fois. Il leur faut du lait en poudre. Mais la famille, vivant dans une situation précaire, ne dispose pas de moyens pour s’en procurer. Des philanthropes leur ont déjà offert des boîtes de lait, ce matin, mais cela va bientôt s’épuiser », lance le Dr Harimalala Augustine Rasata. Elle fait appel aux âmes charitables pour venir en aide à cette petite famille. «Vous pourrez venir au CSB 2 d’Imerintsiatosika, si vous souhaitez leur apporter votre aide», souligne-t-elle.

Cette famille a cinq garçons, avec l’arrivée des quadruplés. Leurs noms et prénoms n’ont pas encore été fixés, jusqu’à hier soir.

« Ce qui est certain, c’est que chacun aura « Anjara » (don), dans leurs noms, comme l’a souhaité leur mère », conclut Tefy Vololona Fanomezana Rafalimanana.

Miangaly Ralitera