BY PASS – Un chef de famille périt sous un camion

Un quadragénaire est passé sous le châssis d’un camion en tentant de traverser la route. Agonisant lors de son évacuation à l’hôpital, il n’a pas survécu.Mort dramatique d’un chef de famille sur le By Pass à la hauteur de Behitsy. Edmond Rasolon­jatovo, âgé de quarante-sept ans et père de trois enfants, n’a pas survécu après être passé sous un poids-lourd. Le défunt gagnait sa vie en travaillant le granit dans une carrière des environs. Le drame s’est produit dans la matinée d’hier aux alentours de 9 heures lorsqu’il allait rejoindre son lieu de travail.

«L’accident s’est déroulé sous mes yeux. Ce fut tragique», confie Solo Victor, un collègue de travail du défunt. «Nous devions rejoindre la carrière où nous travaillons actuellement, lorsque cet accident s’est produit. Edmond est monté à bord d’un camion d’une personne de notre connaissance pour s’y rendre tandis que moi, j’ai pris un autre véhicule. Il était parti peu de temps avant moi, mais c’était moi qui suis arrivé en premier. En descendant du camion, il m’a aperçu de l’autre côté de la route. Il allait m’y rejoindre lorsqu’un autre camion chargé de sable l’a renversé», poursuit Solo Victor.

À l’entendre, le pare-choc avant du camion impliqué dans cet accident mortel a accroché son vêtement. Emporté par le véhicule en marche, il est tombé sur la chaussée et sa tête s’est violement cognée contre le bitume. N’ayant pas réussi à s’arrêter tout de suite, le camion a écorché son ventre avec sa roue arrière droite.

Avenir brisé

Ayant perdu connaissance, la victime agonisait lorsqu’elle a été évacuée à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

«Il a rendu l’âme après un dernier soupir», se désole son collègue.

Les médecins urgentistes n’ayant pu rien faire pour l’arracher à la mort, sa dépouille a été placée à la morgue de l’hôpital d’Ampe­filoha pour autopsie.

Saisie de l’affaire, la gendarmerie à Alasora a, pour sa part, fait le constat et ouvert une enquête. Le chauffeur du camion de transport a été entendu hier après-midi, après avoir été aux côtés de la famille du défunt à l’hôpital.

«Les funérailles vont se dérouler à Andohan’Ilaka Ambohitompoina. L’endroit est un peu difficile d’accès. Quoi qu’on fasse, qu’on jette le chauffeur en prison ou qu’on le relâche, tout ceci ne nous rendra pas notre proche. Il faut toutefois noter qu’Edmond a trois enfants dont aucun n’a fini sa scolarité. Qui va les prendre en charge et assurer leur avenir après cette disparition brutale de leur père? Voilà la question. Ce que nous souhaitons, c’est que le propriétaire du véhicule ainsi que le chauffeur fassent un geste pour que le défunt ait de dignes funérailles et que sa famille puisse se remettre en selle et avoir un nouveau départ», réclame, pour sa part, René Rakoton­drasoa, oncle du défunt.

Edmond Rasolonjatovo a perdu beaucoup de sang suite à cette tragédie. Le choc à la tête lui a été fatal, de source hospitalière.

Andry Manase