Basketball – AT2B 10 ans – Une centaine d’équipes en lice

C’est parti pour trois mois de compétition et de fête. Le coup d’envoi de la troisième édition du tournoi «Fety de Baskety e!» entrant dans le cadre de la célébration du dixième anniversaire de l’association sportive Andraisoro Tia basketball (AT2B) sera lancé ce jour, au terrain d’Andraisoro qui vient d’être réhabilité.

La répartition des poules ainsi que le calendrier de chaque catégorie ont été déterminés lors de la réunion technique du week-end passé. Quatre vingt dix huit équipes de sept catégories différentes sont engagées à cette troisième édition de ce tournoi.

Vingt-huit équipes sont inscrites en open hommes et huit chez les dames. Du côté des jeunes, dix équipes chacun sont engagées chez les U18 et les U12 garçons, dix engagées également pour la coupe AT2B et seize chacune chez les vétérans hommes et dames.

La cérémonie d’ouverture officielle se tiendra ce matin à Andraisoro et elle sera marquée par une messe œcuménique et le défilé de tous les participants. Cinq matches sont programmés ce jour et six pour demain.

Serge Rasanda