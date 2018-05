Ankazobe – Le bilan s’alourdit après l’embardée d’un car

Un mort de plus, après un accident de la circulation survenu sur la RN 4, à la hauteur de Kamolandy Ankazobe mardi. Le décès d’un chef de famille de quarante-deux ans, survenu à l’hôpital d’Ampefiloha hier, en fin de matinée, porte à six le nombre de morts.

Père de deux enfants, ce dernier est divorcé. Un membre de sa famille indique que sa femme l’a quitté il y a deux ans pour refaire sa vie avec un ressortissant étranger, en amenant avec elle leurs enfants.

Parmi les soixante-dix rescapés admis à l’hôpital figurent en revanche vingt-cinq personnes d’une même famille.

Le drame est survenu dans la nuit de mardi à mercredi vers 23 heures, lorsqu’un camion de marque Mercedes, aménagé en véhicule de transport en commun, a fait une sortie de route en effectuant un tonneau mortel.

Le drame s’est produit sur une pente légère.

Projetés du véhicule lorsque le car s’est renversé, des passagers ont été tués sur le coup. Des survivants ont, quant à eux, été évacués à l’hôpital d’Andriba et de Maeva­tanàna. Un excès de vitesse serait la cause probable de l’accident.

Andry Manase