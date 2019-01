Tanjombato – Un homme se jette du pont et meurt noyé

Effarés. Des badauds ayant aperçu un jeune homme de 24 ans sauter du pont de Tanjombato ont alerté les pompiers à 9h15, hier.

Dans la foulée, quatre plongeurs bien équipés avec un véhicule de secours ont été diligentés sur les lieux. Avant l’arrivée des sauveteurs, la victime a déjà été engloutie et charriée par les eaux. D’après des explications concordantes, le corps ne se trouve plus au dernier repère indiqué par les témoins oculaires.

Deux hommes-grenouilles se sont succédé pour retrouver le malheureux. À 11h30, le corps sans vie du jeune homme a finalement été remonté à la surface. « Aucune pièce d’identité n’a été découverte sur lui », a décrit l’adjudant-chef Malasoa Razafinirina, moniteur plongeur des sapeurs-pompiers de Tsaralalàna.

Le bureau municipal d’hygiène (BMH) et la brigade criminelle ont fait le constat et la dépouille a été conduite à la morgue pour y être autopsiée, suivant les explications reçues.

La famille de la victime, toujours sous le choc, n’a pu être entendue.