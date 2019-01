Saisons des pluies – Des personnes à déplacer à Anosizato-Ouest

La saison des pluies bat son plein. Les risques d’inondations ressurgissent dans le district d’Atsimondrano.

Quinze à vingt familles habitants au bord de la Sisaony, dans le fokontany Antandrokomby à Anosizato-Ouest, devraient quitter leur lieu d’habitation, incessamment, si cela n’a pas été déjà fait durant la nuit, suite à la bonne pluviométrie dans la capitale. « L’eau de la rivière a commencé à envahir leur cour. Si les précipitations continuent, il est possible que leurs maisons seront envahies cette nuit ou demain matin (ndlr : ce matin)», rapporte Laurence Andriambololona, maire de cette commune du district d’Atsimondrano, hier. La commune s’est déjà préparée à les accueillir, en cas de sinistre. « Nous disposons d’une tente et d’un site pour les héberger si nécessaire, en attendant l’intervention du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC) », enchaine la source.

Le maire de la commune rurale d’Ampitatafika, Rado Ramparaoelina, alerte, également, sur cette montée du niveau de la rivière de la Sisaony. «D’ici un à deux jours, des maisons vont être inondées si la pluie persiste », explique-t-il. Par ailleurs, les personnes élues dans ce district préviennent sur les risques de la rupture des digues sur la rivière de Sisaony.

Problème d’écoulement

Dans ce district, on ne manque pas de signaler aussi le problème d’écoulement de l’eau à Ambohijafy. « Les boues et l’ensablement bouchent la circulation de l’eau du côté d’Ambohijafy. C’est ce qui explique la montée du niveau de l’eau dans notre zone. On a soulevé ce problème à plusieurs reprises pour que des mesures soient prises. Jusqu’ici, cela reste un appel dans le vide », regrettent des autorités locales.

Ces dernières années, les habitants d’Atsimondrano ont, souvent, fait face aux inondations, chaque fois que la quantité de la pluviométrie augmente. En janvier 2018, par exemple, deux mille six cent sinistrés et plusieurs surfaces de champs de culture dévastés ont été enregistrés, suite à la rupture des digues et le débordement de la Sisaony, après quelques jours de précipitations. En ce moment, le danger effleure à nouveau le district. Dame pluie sera encore au rendez-vous dans la région d’Analamanga, en cette fin de semaine, selon la prévision de la direction générale de la Météorologie.

L’Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d’Antananarivo (Apipa), pour sa part, rassure que les risques d’inondations dans la capitale sont encore faibles. « Le niveau de l’Ikopa est de 0,40 mètres à l’échelle d’Anosizato et de 2 mètres à celle de Bevomanga. La cote d’alerte de menace de danger à la station d’Anosizato est de 3 mètres et elle est de 4 mètres à Bevomanga », indique Philippe Rateloson, directeur général de l’Apipa.