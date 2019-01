Musique rap – Come back enivrant du collectif Dio XVI

C’est depuis plus d’un quart de siècle maintenant qu’ils prêchent ensemble la bonne parole du rap malgache. Des missionnaires de la culture hip-hop qui, forts de leur charisme, ainsi que de cet esprit fraternel qui les unit depuis leur début, n’ont cessé de faire valoir leur passion. Bien des années, voire toute une décennie après l’intemporel « Komandona », un morceau explosif sur lequel tout bon féru de hip hop qui se respecte s’est plu à reprendre le refrain avec fougue.

Le collectif de rappeurs Diosezy, rebaptisé Dio-XVI Komandona, nous offre, depuis hier, un retour en force des plus enivrants. « Mamo indray ny misiônnera », un titre qui en dit long donc sur ce sentiment d’enivrement que le collectif nous procure à l’écoute de ce nouveau morceau inédit. Interprété par Kwincy, Slam Jah, Tax Bouta, Bambs, Dadlah BenJ, DRB, TongueNat, Jento et Xtah, la chanson nous convie à entreprendre un voyage temporel à leurs côtés.

Avec une petite dose de nostalgie, « Mamo indray ny misiônnera » s’est découvert en exclusivité sur la page facebook de Dio-XVI à 18h tapantes avec un clip vidéo haut en couleurs. Fidèle à lui-même, toujours avec cette énergie, ainsi que ce charisme, cet esprit taquin et satyrique propre à ses membres, Dio-XVI nous illustre le portrait de la société actuelle à sa manière. Toujours aussi engagés donc, autant pour la culture hip hop que pour les valeurs malgaches en général, nos honorables aînés du rap malgache nous promettent encore de belles années à leurs côtés.