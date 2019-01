Trois ravisseurs arrêtés

Suite à l’enlèvement et la libération contre rançon par des dahalo d’un garde forestier retraité, à Isoanala Betroka, lundi, la gendar­merie vient d’annoncer l’arrestation de trois des auteurs. Deux parmi le trio habitent à Bekanga Isoanala. Ils ont été pris en possession de 2 100 000 d’ariary et d’autres objets neufs. L’enquête se poursuit.

Un gendarme blessé et un civil tué

Jeudi, une troupe de dahalo armés a volé deux bœufs à Misevo Mahazoarivo, dans le district d’Antsalova. Elle s’est ensuite dirigée vers Bekopaka et a été poursuivie par des gendar­mes de Bemamba, renforcés par trois militaires et le fokonolona. Un accrochage a éclaté et un gendarme et un civil ont été blessés par balle. Un autre civil a été tué.

Incendie de la RLM Communication

Aux dernières nouvelles, la brigade criminelle attend encore le rapport des pom­piers pour déterminer la véritable origine de l’incendie déclaré dans l’immeuble STOI, à Ankorondrano, qui a ravagé la RLM Communication. En même temps, elle poursuit les auditions du personnel.