Bemiray – « Pour que la mer ne soit plus la limite de notre rizière »

Le rêve de liberté des Allemands de l’Est a finalement fait effondrer tout le système soviétique, alors osez rêver ! Et la notion de rêve américain est devenue un cliché. Bemiray de ce jour, de Tom Andriamanoro, traite également de la bisbille, c’est un euphémisme, entre le Président Albert Zafy et son Premier ministre d’alors, Francisque Ravony.

Monde – I have a dream

De simples rêves peuvent-ils changer la face du monde ? Difficile de dire oui, et pourtant c’est la réponse qui s’impose, l’Histoire en faisant foi. L’exemple le plus parlant en est le mur de Berlin, érigé à partir de la nuit du 13 août 1961 par les autorités de l’ancienne Allemagne de l’Est (RDA) pour « se protéger contre l’émigration, le noyautage, l’espionnage, le sabotage, la contrebande, et l’agression en provenance de l’Ouest ». Berlin Ouest, une oasis égarée au milieu du territoire est-allemand, était alors accessible à partir de l’Allemagne Fédérale uniquement par deux voies : une « autoroute de transit » où il était interdit de s’arrêter excepté sur les aires de repos, et de laisser trainer des livres, journaux, et revues. Autre alternative, le train qui devait circuler les rideaux tirés durant tout le trajet. Pour les Allemands de l’Est, la liberté n’était qu’un rêve qu’on voulait éloigner encore plus avec la construction du Mur. En cette année 1961, leur pays était au bord de l’effondrement économique et social avec un plan septennal 1959-1966 bien dans la tradition soviétique, qui s’avéra être un échec depuis le début.

Le projet de Mur fut un secret bien gardé comme en témoignait cette déclaration du dirigeant communiste Walter Ulbricht : « Nos maçons consacrent toutes leurs forces de travail à la construction de logements. Personne n’a l’intention de construire un mur ». Et pourtant c’est ce qui se fit, apparentant désormais le bloc communiste tout entier à une prison dans laquelle les citoyens n’avaient plus qu’un rêve : fuir.

Le Mur de Berlin était fait pour être infranchissable, avec notamment sa maçonnerie d’arrière-plan haute de trois mètres, le système d’alarme à détection de contact, la barrière hérissée de barbelés, les pistes pour chiens, de redoutables bergers allemands, le chemin de ronde éclairé de nuit, les défenses antichars en rails soudés en croix, les pistes de contrôle ou « pistes de la mort », les 302 miradors équipés de projecteurs de recherche, le Mur proprement dit en parpaing et en béton roulé ne donnant pas de prise pour d’éventuelles escalades, et surtout la consigne donnée aux garde-frontières : « Tirez même si la violation de la frontière est le fait de femmes et d’enfants. C’est une stratégie souvent utilisée par les traitres ». Mais on ne peut ni enfermer, ni vaincre un rêve, surtout un rêve de liberté. Le premier mort en tentant de traverser le Mur s’appelle Günter Leftin, 24 ans. Il y eut aussi Peter Fechter, 18 ans, qui perdit tout son sang sur la « piste de la mort », et deux enfants de 10 et 13 ans criblés d’une quarantaine de balles. Ces victimes aux mains nues furent les prémices qui ouvrirent la voie à la chute du Mur dans la nuit du 9 novembre 1989. Plus encore qu’une page de l’Histoire germano-allemande, cet évènement né d’un rêve qu’on croyait impossible entraina la désagrégation de l’empire soviétique et, de fil en aiguille, la disparition même de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS).

Ambitions

Outre-Atlantique, la puissante Amérique doit ses réussites mondiales ou individuelles à un mode de pensée et de passage à l’acte résumé par un credo de deux mots valable depuis la conquête de l’Ouest : « Dream first », rêvez d’abord, avant de bâtir la réalité à partir de votre vision. Là était une des différences basiques avec le défunt communisme où aucune place n’était laissée au rêve, et où tout était régenté d’un Congrès à l’autre par la froideur du matérialisme dialectique. Un grand jazzman expliquait la qualité de ses compositions par cette confidence : « Je n’attends pas de dormir pour rêver ». Au contraire, le rêve américain dont…rêvent tous les migrants ne laisse que très peu de place au sommeil. Et que dire de la lutte pour les droits civiques des Noirs menée par Martin Luther King ? Sa phrase « I have a dream » est entrée dans l’histoire. Il est certain que les ambitions de ce visionnaire pour sa communauté ne s’arrêtaient pas à l’admission d’étudiants noirs dans les universités de l’Alabama. Au fond de lui-même il pensait déjà à l’impensable : cela prendra le temps qu’il faudra mais un jour, c’est sûr, l’Amérique aura un Président noir. Et le rêve se fit réalité avec l’avènement de Barack Obama. Donald Trump lui-même, dont le pseudo-réalisme frôle la vulgarité, clame à qui veut l’entendre : « We’ll make America greater », nous ferons une Amérique plus grande encore. Si ce n’est pas un rêve, Dieu que ça lui ressemble…

Cela prendra le temps qu’il faudra, mais en Afrique aussi les consciences s’éveillent pour secouer les pesanteurs. Il n’y a pas longtemps de cela, Paul Biya qu’on pensait pourtant faire partie de la vieille école, a publiquement annoncé qu’il voulait faire du Cameroun un pays émergent. Encore un « mpanao revin-gadra ? »

Rétro pêle-mêle

-Nous sommes en 2005. La société Walt Disney fait don de 525 objets de valeur au Musée national d’art africain de l’Institution Smithsonian. Cette collection est née en 1960 à partir d’une figurine d’ivoire et d’un masque de bronze achetés au Nigeria par Paul et Ruth Tishman qui la cèdent par la suite à Disney. Parmi les raretés figure une sculpture funéraire Bara. Ces nouvelles acquisitions portent le fonds de la Smithsonian à plus de 8 500 objets, ce qui en fait la plus vaste collection d’art africain contemporain des États-Unis.

-Les élections tenues au siège parisien de l’Unesco portent Madagascar au Comité du Patrimoine Mondial. Rompant avec une indifférence coupable qui n’en finit pas de voir la dégradation de ses richesses culturelles, c’est un pas louable effectué par le pays en matière de conservation. Le Comité assure la mise à jour du patrimoine mondial, et décide des initiatives que requiert sa sauvegarde.

-L’ONG italienne Mondo Giusto collabore avec l’Association Ny Tanintsika et des artisans de la filière fibres naturelles pour la réalisation d’un Centre polyfonctionnel à Ambositra. Les articles proposés en boutique vont des lamba en soie au mohair en passant par les tapis en sisal. Le Centre dispose aussi d’un atelier de filature, de tissage, et de teinture.

Histoire – La guerre Zafy-Ravony

C’était prévisible. La population sentait que quelque chose n’allait plus entre le Président et son Premier ministre, et suivait avec curiosité le cours des évènements. Les sympathies se partageaient entre l’enfant des Onjatsy, brillant avocat d’affaires peu habitué à évoluer au ras du sol, et l’ancien cardiologue viscéralement populiste.

Leur ticket, sorte de mariage du cœur et de la raison, devait concilier les deux tendances de la contestation populaire de 1991, à savoir les Herivelona Rasalama du tandem Zafy-Andriamanjato, et les Herivelona Madagasikara d’obédience MFM. Avant même les présidentielles qui allaient transporter le Professeur de la rue publique, Place du 13-mai, au sommet de la République, les grands penseurs du mouvement populaire, dont le cercle de réflexion Acte Aingavelo avaient tracé le profil de celui appelé à occuper le Palais de Mahazoarivo : être accepté aussi bien par le Centre que par la Côte, bénéficier de la confiance du monde des affaires pour remettre sur les rails une économie exsangue, posséder une bonne image internationale, être d’une autre mouvance que le Président pour préserver l’aura de ce dernier en cas d’échec. Francisque Ravony, surnommé Vazahabe, remplissait toutes les conditions pour être cet oiseau rare.

Mariage de la carpe et du lapin

Dans la réalité, les choses n’allaient pas aussi bien se passer. D’après la nouvelle Constitution, l’Assemblée légifère, le Premier ministre responsable devant les élus est aux commandes de l’État, tandis que le Président, pourtant élu au suffrage universel, se retrouve cantonné dans un rôle ambigu et flou de « Raiamandreny ». Très vite Albert Zafy réalisa l’anormalité de sa situation, laquelle risquait de virer à une irrémédiable perte de crédibilité, puisque les contacts directs avec la population qu’il affectionnait étaient condamnés à ne pas avoir de suite. Le zafiste pur et dur Alain Ramaroson multipliait contre le Premier ministre des attaques que ce dernier qualifiait de « taimbava », ce qui ne manquait pas de faire trépigner d’aise dans les salons huppés.

Dans les cérémonies officielles, le Président n’avait pas un seul regard pour son Premier ministre, lequel ne se privait pas de s’en plaindre sur les ondes avec cette fausse candeur qui faisait son charme. Francisque Ravony était intarissable devant un micro, une passion qui remontait à ses années estudiantines, quand il était vacataire à la Radio nationale sous le nom d’antenne de Hubert Tsiatosika, à prononcer

« Siatouchque », à la Francisque… Un des principaux points de discorde entre les deux personnalités était la question des financements parallèles que des hommes d’affaires étrangers, sentant la proie facile, proposaient au Président. Celui-ci les justifiai ainsi :

« Andrianampoinimerina n’avait pas besoin de la Banque mondiale ! » Une énormité. Et ce fut par exemple la sulfureuse affaire Flamco concoctée avec un Prince qui était reçu à Antananarivo avec rang de Chef d’État. Le Premier ministre refusait de le suivre dans ces dérives, mais il lui revenait de recoller les pots cassés dans les relations avec les institutions financières traditionnelles.

Pour Albert Zafy le populiste, « mon bureau est auprès des paysans sous les feuillages » (any ambany ravinkazo). Il ne faisait que de brèves apparitions au Palais, et finit même par ne plus tenir de Conseil des ministres. Ce qui devait arriver arriva : le divorce sous la forme d’un réquisitoire d’une rare violence, long de cinq tours d’horloge, tenu contre le Premier ministre. Zafy préparait une reprise en mains du pouvoir par le peuple, c’est-à-dire par lui-même. Ravony était publiquement traité de menteur, de saboteur doublé d’un traitre, de premier corrupteur du pays, d’avocat de Ratsiraka… Même sa fortune personnelle n’échappait pas à l’ire présidentielle. L’Assemblée nationale, où Ravony avait réussi à se constituer un important groupe ex nihilo, était pour sa part traitée d’Assemblée de corrompus et d’affairistes. C’était la ligne rouge à ne pas franchir car, par cette inconscience, Zafy semait lui-même les graines de son inévitable empêchement auquel allaient adhérer ses propres députés.

Patrimoine – Les non-dits de la Haute-Ville

La Ville Haute d’Antananarivo est l’exemple même de ces vieux quartiers riches en éléments intéressant les amoureux du patrimoine. Une association créée en 1999, du nom de Mikolo , a par exemple produit en son temps un Guide et un CD-ROM en collaboration avec le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France. Le patrimoine, ce ne sont pas seulement des lieux, mais parfois aussi les anecdotes qui s’y rattachent. En passant devant la Maison de Jean Laborde par exemple, on gagnerait à apprendre que l’illustre personnage voulut un jour manger un bon civet de lapin, et se vit servir un…chat par ses domestiques. Il entra dans une colère homérique et s’écria : « Vous ne savez pas que Laborde est un vazaha ? » L’expression est passée dans le langage courant (manao an’i Laborde tsy ho vazaha). Durant la Seconde guerre mondiale, les gens se réunissaient dans la cathédrale d’Andohalo à l’heure du rosaire. Le saint endroit se noyait alors soit dans les applaudissements, soit dans les pleurs selon les nouvelles du front transmises par le câblogramme. À Ambohimanoro, une maisonnette en bois a pendant un certain temps tenu le rôle d’une Banque centrale. C’est là que les autorités coloniales confectionnaient provisoirement de la monnaie en carton portant le dessin d’un chien. Cet animal fut si mal perçu par la population qu’il fur remplacé par un zébu.