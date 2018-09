Technologie – Formation au cyber sécurité

Le développement d’une entreprise passe le plus souvent par la protection de ses données par rapport à la concurrence. La sécurité informatique joue un rôle primordial dans ce contexte.

Enjeux, les pertes financières liées à des problèmes informatiques deviennent monnaie courante avec l’émergence du numérique dans l’entrepreneuriat. C’est en tentant de répondre à cette problématique courante en matière de sécurisation informatique que le parcours Mathématique Informatique et Statistiques Appliquées (MISA) du département de science de l’université d’Antananarivo organise conjointement l’ «IT-Security summer school», avec l’university de Passau (Allemagne) et l’opérateur téléphonique Telma. Cette formation saisonnière, suivie par une dizaine d’étudiants a été lancée hier et prendra fin le 21 septembre. Accompagnés par des chercheurs dans le domaine de la sécurité informatique, ainsi que des professionnels, les étudiants suivront, durant ces onze jours, des ateliers de sensibilisation à l’importance de la sécurité informatique.

«Madagascar fait partie des destinations les plus prisées en matière de délocalisation informatique. Pourtant, la sensibilisation en matière de sécurité dans ce domaine n’est pas encore vraiment au point dans les entreprises. Après la formation, ces étudiants en master seront en mesure de partager leurs expériences dans ce domaine sur leur lieu de travail respectif » soutient Andry Rasoanaivo, directeur du parcours MISA.

Impact

Rien que dans le domaine des paiements en ligne, les fraudes font perdre plus de cent cinquante millions d’euros chaque année en Europe. Les paiements par carte sont les plus ciblés selon le constat des professionnels de la sécurité informatique lors de la conférence sur le thème «La sécurité informatique des entreprises», organisée le mois dernier par l’Unité d’incubation entrepreneuriale et de l’emploi (UIEE).

De ce fait, l’impact économique lié à ces problèmes informatiques n’est nullement négligeable. Ainsi, avant d’investir dans le matériel de sécurité informatique, l’essentiel pour un patron d’entreprise est tout d’abord de créer un environnement convivial pour ses techniciens afin que ces derniers ne soient pas tentés de nuire à la société via ses bases numériques. «En plus des partages d’expériences techniques, nous inculquons aussi un engagement moral et un sentiment de responsabilité aux étudiants afin que ces derniers puissent comprendre et mettre en pratique la sécurisation informatique concrètement», conclut Tiana Noelle Rakotondravony, Chercheur en cyber sécurité à l’université de Passau.