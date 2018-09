Solidarité – Les artistes au chevet de Fanaiky

Portés par un élan de solidarité empreint de fraternité et d’humilité, musiciens et chanteurs de tous horizons se donnent la main pour venir en aide à Fanaiky.

Se donnant la main pour un ami, un mélomane émérite, qui depuis plus de trois décennies, enchante la scène à leurs côtés. C’est toute une communauté d’artistes qui ont uni leur force, depuis le début de cette semaine, pour contribuer au soutien à Fanaiky Rasolomahatratra dit Fanaiky, de son nom de scène. Ce bassiste exceptionnel, membre fondateur du groupe Solomiral fut diagnostiqué d’une insuffisance rénale aiguë. Il fait courageusement face à la maladie, malgré les coûts onéreux de ses soins.

Nécessitant une transplantation Outre-mer, Fanaiky et sa famille ont alors lancé un appel à solidarité et aux dons auprès de toutes les personnalités et les mélomanes sans exception, pour l’aider. Son cas est d’ailleurs très urgent. Son appel n’a pas tardé à se faire entendre auprès de ses pairs, qui dès lors de l’annonce de sa maladie, n’ont pas tardé à se concerter pour organiser une série d’évènements, pour collecter les fonds nécessaires. Musiciens et chanteurs font alors preuve d’une solidarité exemplaire à l’égard de Fanaiky.

À dater de demain soir, au Trass Tsiadana, à partir de 20 heures, toute une série de concert solidaire pour Fanaiky débutera. Un rendez-vous, prémices d’une dizaine d’autres évènements déjà programmée et annoncée dans plusieurs lieux et scènes artistiques de la capitale, et dont les fonds collectés serviront intégralement à aider Fanaiky et sa famille. Demain soir, ils seront une bonne quinzaine d’artistes à égayer la scène du Trass Tsiadana.

Le 15 septembre à 19 heures, une soirée « Spéciale basse» sublimera le Piment Café à Behoririka. Le même jour, à 20 heures, un concert inédit avec Silo et Olombelo Ricky émerveillera la scène de l’Is’Art Galerie à Ampasani­malo. Le lendemain 16 septembre à 14 heures, c’est au tour du No Comment Bar Isoraka d’accueillir un florilège d’artistes, pour un concert éclectique. Cette série de concerts est prévu se poursuivre jusqu’à la semaine prochaine.