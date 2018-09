Anatihazo Isotry – Deux braqueurs pris en possession des butins

Cambriolage. Deux individus âgés de 24 et 31 ans ont été capturés par les habitants d’Anatihazo Isotry, le vendredi 7 septembre vers 17h. Ils venaient de s’infiltrer dans une maison et de mettre le grappin sur des portables et un portefeuille. D’après les témoignages recueillis auprès de fokontany, tous les deux ont profité du sommeil de l’habitant pour passer par une fenêtre laissée entrouverte. « Le propriétaire dormait pendant que les casseurs pénétraient chez lui. Réveillé par un bruit, il a immédiatement appelé au secours et s’est efforcé d’appréhender les malfaiteurs », a raconté notre informateur. En coup de vent, les voisins sont tous sortis et se sont rués sur ces intrus qui ont pris leurs jambes à leur cou dans les labyrinthes du quartier. En même temps, certains ont alerté la police du quatrième arrondissement.

Les fuyards ont finalement été rattrapés. Fouillés par des policiers, ils avaient du cannabis sur eux, ainsi que les portables et le portefeuille de la victime. Ils ont pourtant nié, au cours de l’interrogatoire, le fait qu’ils ont pillé une maison. Selon eux, ils cherchaient tout simplement quelqu’un sur les lieux.

Les butins en leur

possession semblaient en revanche suffire pour les incriminer, d’après les informations des enquêteurs.