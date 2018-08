Réforme de l’éducation – Les séries au bac à modifier

Avec le lancement du PSE, le changement des séries du bac était envisagé. Ainsi, l’élaboration du programme de la classe de 1ère débutera l’année prochaine.

Manque d’orientation scolaire. Seule- ment 3% des candidats au bac ont opté pour la série C, cette année. La plupart d’entre eux se sont rués vers la série A2 comme l’année dernière. Un des défis dans la mise en œuvre du Plan sectoriel de l’éducation (PSE) est de remédier à cette situation. Car les candidats ignorent leur capacité mais veulent juste décrocher un diplôme, a rapporté le service de la direction de l’Enseignement secondaire et de la formation de masse lors d’une conférence débat sur l’avancement de l’application du PSE à l’immeuble La Vallée Ampahibe, hier .

« Les candidats choisissent la série A2 seulement pour obtenir un diplôme. La plupart proviennent des classes de Terminale A et D. Lorsqu’ils constatent leur faiblesse dans les matières scientifiques, ils optent tout de suite pour la série A2. Des élèves de la Terminale C se trouvent en série A2 lorsque l’inscription au bac est ouverte », explique Georges Rakoto­nirina, chef de service de la direction de l’Enseignement secondaire et de la formation de masse.

Il poursuit que les jeunes ignorent la raison d’étudier et l’avantage d’étudier. Ils ne connaissent pas non plus le choix de série lors du bac. Cela impacte le choix de la filière à l’université.

« La plupart des élèves de la série A2 s’engagent dans la gestion et management d’entreprise. Il existe des étudiants licenciés en Management et de gestion préférant travailler dans le commerce et n’importe quel commerce. C’est la tendance actuelle », ajoute-t-il.

On compte environ quarante cinq mille candidats en série A2 dans toute l’île contre environ trois mille en série C.

Contraintes financières

L e ministère de l’Educa­tion nationale élabore actuellement le programme de la Seconde dans le cadre du PSE. Le manque de moyens financiers ralentit sa mise en œuvre laquelle devrait aboutir à la mise en place de nouvelles séries du bac.

« Il existe des contraintes financières car il faut d’abord élaborer le programme. Ensuite, il faut sa validation et on doit l’expérimenter sur un échantillon avant de l’appliquer. La formation des enseignants, les outils ainsi que des documents d’accompagnement font partie de l’application. En 2019, nous espérons élaborer les programmes des classes de 1ère ainsi, des séries littéraires, scientifique, ainsi que des sciences économique et sociale », affirme toujours Georges Rakoto­nirina.