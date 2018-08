Musique – Bradih expose un genre électro métissé

Dans le milieu du Djing, sa notoriété dépasse largement les frontières de la Grande île. DJ à l’esprit nomade, Bradih convie le public à s’imprégner de ses créations électro.

Passionné de musique, ancien guitariste et amateur de jazz, Rija Ranaivoson sous son alias Bradih, s’est forgé une réputation de « disc jockey » (DJ) de renom depuis plus d’une décennie maintenant. Si son nom semble inconnu pour le grand public, il s’affirme pourtant comme un grand de la musique électronique malgache, dans la Grande île comme en Europe où il se découvre le plus. Résidant en Norvège depuis 2006, il obtient son diplôme en Djing en 2010 au sein du AKKS, dans la ville d’Oslo. Confirmé ainsi

comme un professionnel dans le milieu, il ne tarde pas à se démarquer en créant des mix et des samples représentant fièrement son identité artistique et culturelle.

Bradih nourrit ses créations de ses découvertes, ainsi que de ses diverses expériences musicales. Grand voyageur dans l’âme, il entame alors à partir de 2013 une épopée initiatique à travers laquelle il parcourt de long en large l’Europe et le continent africain pour étoffer sa créativité. Avec comme fer de lance la musique électro, Bradih apporte un vent de fraicheur et d’exotisme sur toutes les scènes où il se met en avant. De la Norvège, où il assure la première partie du festival de musique électronique

« Palmeshus » à Kristiansand, à la Suède et au Pays Bas pour le « Dance Fair », en passant par l’Hexagone et l’Afrique du Sud, ainsi que l’île Maurice, Bradih enivre grâce à sa musique.

Galvanisant

Comme tout DJ, il a su imposer sa patte et maîtrise comme il se doit cette musique électronique, à travers lequel il galvanise un public de fêtards de tous horizons. « En général, je me plais à mixer l’électro avec du jazz et du hip hop, tout en apportant une touche de funk et de soul. Au fil du temps, j’ai su m’adapter à diverses techniques de Djing, tout en m’imprégnant de tout ce qui se rapporte aux réglages du son pour mieux enrichir mes créations », affirme Bradih.

Aujourd’hui, accompagné de quelques camarades, il convie le public à le redécouvrir au Le Complexe, Villa Pradon Antanimena, pour un mini-festival de musique électro à partir de 17h jusqu’à tard dans la nuit. Le public national, qu’il affectionne particulièrement, autant pour sa convivialité que son esprit festif et son ouverture sur le monde. Bradih, dans le cadre de son passage au pays, en profitera pour peaufiner un single inédit dans lequel il convie des artistes nationaux, de quoi surprendre les inconditionnels du genre. De Madagascar à la Norvège, Bradih scande sa passion et sa fraternité à travers la musique électro.