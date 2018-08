Industrie – Une situation alarmante

Tous les indicateurs sont au rouge. Malgré les efforts déjà entrepris, le secteur industriel peine à sortir la tête de l’eau

Peu considéré à Madagascar, le développement du secteur industriel est pourtant une étape-clé pour le développement d’un pays en général. Ce constat a été évoqué, hier à Antani­narenina, lors de l’atelier de présentation du premier baromètre de l’industrialisation.

Effectuée par l’Alliance pour l’Industrialisation Durable de Madagascar, cette étude avait pour objectif de sortir un point de la situation du processus d’industrialisation en cours dans la Grande île sur une période donnée. Le baromètre rassemble la perception et l’appréciation des industriels déjà présents dans le secteur, sur une période de trois mois. La situation, selon ce baromètre, et donc selon les acteurs du secteur, affiche un indice de médiocrité alarmante, dans la mesure où sur une moyenne de zéro à cent, les indicateurs inscrits dans le rapport tournent autour de vingt à quarante, n’atteignant même pas la moyenne.

« Le budget alloué au ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé est l’un des plus maigres par rapport à ceux des autres départements ministériels. Ce qui témoigne du peu d’importance accordée par les autorités en ce qui concerne la politique industrielle du pays », déplore Rivo Rakotondrasanjy, membre de l’Alliance et vice-président du Fivmpama.

Une situation que le baromètre évalue sur le plan global, social ainsi que par rapport à la conjoncture future. Sur ces trois plans, le rapport explique, entre autres, que les travailleurs dans ce secteur sont insatisfaits de leurs conditions de travail, que les industriels affichent une confiance ambiguë par rapport aux conjonctures pour les trois à six mois à venir et que globalement, le secteur industriel est loin de rassurer les investisseurs.

Avantage

Le baromètre sera mis à jour sur un intervalle trimestriel. Une période durant laquelle, l’Alliance évaluera les points redondants afin de pouvoir en tirer des axes d’amélioration.

« L’insécurité, l’énergie ainsi que le pouvoir d’achat ont été les premiers recueillis dans la liste auprès des industriels qui ont répondu à l’enquête », explique Rado Ratobisaona, président du Conseil d’Administration du CREM, ou Cercle de Réflexion des Économistes de Madagascar.

Par ailleurs, les problèmes de pression fiscale ainsi que les soucis par rapport aux services douaniers se présentent aussi comme étant des obstacles de taille pour le développement de ce secteur. Cependant, « malgré les conjonctures, on pourra tout de même tirer avantage des retards de Madagascar sur le processus d’industrialisation », s’enthousiasme Francis Rabarijohn, vice-président du Syndicat des industries de Madagascar. Ce dernier qui explique que « la Grande île ne sera forcément pas obligée de passer par le système d’industrialisation à outrance qui a pu développer ce secteur dans les pays occidentaux

dans les années cinquante. Madagascar pourra directement passer au concept d’industrialisation éco-responsable afin d’obtenir une croissance durable ».