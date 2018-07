Impôt – Effectivité du système de déclaration en ligne

Opérationnelle, la télé-déclaration des impôts est utilisable. L’annonce a été effectuée par la direction générale des impôts au Carlton hier. Dans le passé, uniquement, les contribuables ayant un statut de grandes entreprises ont eu la possibilité de profiter de ce système de facilitation à travers la déclaration d’impôts et taxe en ligne. À présent, le système est disponible pour le grand public. Notamment ceux qui sont assujettis à l’Impôt synthétique (IS), l’Impôt sur le revenu (IR), l’Impôt sur les revenus salariaux et assimilés (Irsa) et sur la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Par ailleurs, grâce à cette technologie, les contribuables nouvellement inscrits auront aussi la possibilité

d’effectuer eux-mêmes les étapes de l’immatriculation fiscale. «L’objectif est tout bonnement de dématérialiser

le paiement des impôts à Madagascar», explique Youri Garrise Razafindrakoto, directeur général des impôts en rassurant qu’«un nouveau serveur sera mis en place afin de renforcer les infrastructures technologiques de la direction qui s’occupe de la gestion de ce système de déclaration en ligne».