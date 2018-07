Alasora – Une trentaine de kilos de cannabis saisie

Tôt hier, deux sacs et demi de cannabis, soit trente kilos ont été exposés au commissariat de la sécurité publique (CSP) d’Alasora. Selon des informations recueillies auprès du service de l’information, de la communication et des relations avec les institutions (SICRI) de la police nationale, il s’agit de l’objet de saisie à Ambohimanambola, samedi dernier.

Appuyés par les témoignages de quelques habitants du fokontany, un poids lourd appartenant à une grande société de la capitale est passé ce soir-là près de chez eux. Au niveau d’un rond-point, le camion roulait très lentement. «Entre-temps, nous avons aperçu les sacs balancés depuis le mastodonte qui après cela a continué sa route», a raconté un des témoins, lesquels, dans la foulée, ont avisé les forces de l’ordre. «Les sacs nous semblaient suspects», a poursuivi le même interlocuteur.

Deux hommes avec une allure louche attendaient un peu plus loin. Ils ont voulu récupérer les marchandises, mais se sont évanouis dans la nature, dès qu’ils se sont fait remarquer par le fokonolona. Arrivés à temps, des policiers ont publiquement ouvert les colis, et l’on a découvert du chanvre indien.

L’enquête policière menée à l’issue de cette saisie ne permet pas, pour le moment d’identifier exactement le propriétaire de ces drogues. Une arrestation des personnes impliquées sera pourtant opérée d’ici peu, a confié un limier du CSP d’Alasora.