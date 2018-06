Rugby – 3FAI 35 ans – Courte victoire de FTM et TFMA

Ankasina et Manjakaray sortent vainqueurs du tournoi comptant pour le 35e anniversaire de 3FAI. Ces clubs ont remporté les primes de 4 millions d’ariary chacun.

Victoire de dernière minute. FT Manjakaray et TFM Ankasina gagnent chacun les primes de 4 millions d’ariary promises par le club « Firaisana Fanatanjahantena Fokontany Ambalavao Isotry». Ce tournoi entre dans le cadre de la célébration du 35e anniversaire du club 3FAI.

Le club champion national en titre, Manjakaray a battu de justesse le TF Anatihazo en deuxième finale du tournoi destiné aux clubs Elite fédérale, sur le score très serré de 37 à 36. Ce dernier a encore mené 14 à 13 à la pause en marquant deux essais transformés, dont le premier un essai de pénalisation et le deuxième signé Ismaël, puis transformé par Gino. FTM a, de son côté, marqué deux essais tous deux non transformés, le premier aplati par Jonathan à la 5e minute du match et le deuxième marqué par Nanah. À cinq minutes de la fin, la bande à Mika, capitaine de Manjakaray mène encore d’un point d’écart, 30 à 29 après avoir inscrit quatre coups de pied de pénalité et un essai de Fabrice.

Pour sa part, la formation d’Anatihazo a rajouté deux autres essais marqués par Gino et Pà, ainsi qu’un coup de pied de pénalité. À trois minutes du coup de sifflet final, Zo offre à son équipe un essai, transformé ensuite par Gino et devance son adversaire de 36 à 30. Mais profitant d’une dernière contre-attaque décisive, Mika arrive à aplatir l’essai en or et transformer par la suite.

Réunification

Lors de la première finale de l’élite fédérale, TFMA Ankasina a disposé d’Iarivo Rugby Club par 23 à 20. Le club d’Ankasina a mené 18 à 9 au terme des premières quarante minutes. TFMA a inscrit trois essais, et a transformé deux coups de pied de pénalité durant la rencontre tandis que le club de la commune n’a marqué qu’un seul essai et cinq coups de pied de pénalité, tous signés par Dadatoa. L’unique essai d’IRC a été l’œuvre de Maso, marqué à vingt minutes de la deuxième période.

Aucun but n’a été marqué lors des vingt dernières minutes de la rencontre, malgré de nombreuses tentatives de l’équipe de la commune, très offensive en deuxième mi-temps. Ce club a failli marquer deux essais à deux minutes de la fin. Dadatoa allait aplatir le ballon au coin du drapeau sur le côté gauche, mais a été poussé de justesse en dehors du terrain, puis un autre essai a également été refusé par le juge d’embut.

Le zébu et le trophée pour le vainqueur de la finale de l’élite II reviennent à FTAT Anosibe qui a défait le FBM Bemasoandro en finale.

« Nous sommes satisfaits de notre organisation, d’avoir pu inviter sans refus et réunir les clubs du clan de la fédération et celui de la ligue », a déclaré Martin Rajaobelina, ancien joueur de 3FAI et aussi son porte-parole.