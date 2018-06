Football – COSAFA – Dax élu meilleur joueur

Le milieu offensif des Barea de Madagascar est récompensé de ses bonnes prestations. À côté, la Grande île a également reçu le trophée du Fair Play.

Aroha­sina Andria­mirado, alias Dax, rentrera avec le trophée de Player of the Tournament de la Cosafa Castle Cup, en Afrique du Sud. Il a été élu meilleur joueur de la compétition et a reçu sa récompense à l’issue de la finale, samedi.

Dax a démontré toute l’étendue de son talent, durant cette campagne 2018. Face au Mozambique, il a notamment ouvert le compteur de la sélection malgache, avec un but prématuré dès la sixième minute, sur une lourde frappe sans contrôle du pied gauche. Une réalisation qui mit sur les bons rails la Grande île, qui est allée jusqu’en demi-finales.

Madagascar a aussi reçu le trophée du Fair Play. Pour rappel, les Barea ont terminé à la quatrième place de cette Cosafa Castle Cup.

À leur bilan figurent deux victoires, contre le Mozam­bique et les Comores, un nul contre les Seychelles, et deux défaites contre la Zambie en demi-finales et le Lesotho lors du match pour la troisième place. Au total, ils ont marqué quatre buts et en ont encaissé quatre également.

Recruteurs étrangers

La finale du tournoi s’est jouée samedi. Elle a opposé le Zimbabwe à la Zambie. Les Chipolopolos zimbabwéens l’ont emporté, au terme d’une rencontre spectaculaire et riche en buts. Une rencontre qui s’est conclue sur un score de quatre à deux.

Il s’agit de leur sixième sacre en Cosafa Castle Cup. Au passage, leur gardien, Geroge Chigova, a été plébiscité en tant que meilleur gardien de la compétition. Et pour en terminer avec les distinctions individuelles, Onkabetse Makgantal du Lesotho a reçu le Golden Boot, destiné au meilleur artilleur.

Le rideau se ferme sur cette édition 2018. On retiendra surtout les deux trophées reçus par Madagascar, mais aussi la première réussie de Franklin Andriamanarivo, qui a mené la sélection jusque dans le dernier carré, pour sa première apparition internationale sur le banc.

Sans oublier le fait que de nombreux joueurs malga­ches, Dax et Boura en premiers, aient tapé dans l’œil des recruteurs étrangers.