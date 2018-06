Conjoncture – La Russie appelle à s’en tenir au cadre constitutionnel

Positif pour le développement. Tel est le scénario de sortie de crise souhaité par Akhmedov, ambassadeur de la fédération de Russie à Madagascar. Dans son allocution à l’occasion de la célébration de la fête nationale russe, à Ivandry, hier, le diplomate s’est joint à ses pairs pour lancer un appel à une issue démocratique suivant le cadre constitutionnel de la crise.

« En tant qu’ami de Mada­gascar, on estime qu’il faut s’en tenir strictement au cadre constitutionnel afin d’éviter une crise et une période d’instabilité lourde avec de graves conséquences, même irréversibles », déclare l’ambassadeur Akhmedov. Une approche qui, selon le diplomate, devra permettre un processus électoral qui donnera à la population la possibilité « de faire un choix conscient ».

Demandant aux forces politiques de faire preuve de réserve et de compromis afin de résoudre suivant le cadre légal les querelles actuelles, le représentant russe indique que la nomination du Premier ministre de consensus, suite à la décision de la Haute cour constitutionnelle (HCC), va dans le sens d’un « scénario positif pour le développement de Madagascar ». Sur la coopération bilatérale entre les deux pays, l’ambassadeur formule le souhait que cela « prenne une nouvelle dimension ».

La coopération malgacho-russe concerne la formation, la sécurité, la santé, l’énergie, l’agriculture, ou encore, la prospection et l’extraction minière, ainsi que, les ressources maritimes. Pour sa première apparition publique officielle, depuis son entrée en fonction, Christian Ntsay, a mis en avant la qualité et l’ancienneté des relations entre les deux nations. Rappelant que l’organisation d’élections inclusives, transparentes et acceptées de tous, est la priorité de son gouvernement, il a conclu son allocution par un clin d’œil à la prochaine coupe du monde qui se tiendra en Russie.