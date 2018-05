Toliara – Les agents de la commune non rémunérés

Les quelques quatre cents agents de la Commune urbaine de Toliara n’ont pas eu leur salaire depuis douze mois. Les recettes mensuelles de la collectivité n’arrivent pas à couvrir les charges, de 140 millions d’ariary. « Des promesses de subvention de 200 millions d’ariary n’ont pas été tenues. La commune n’a alors reçu que douze millions d’ariary en tout et pour tout », fait savoir Jean Rabehaja, maire de la commune urbaine de Toliara.

Les taxes communales des marchés se chiffrant à douze millions d’ariary par mois, et même les autres taxes et impôts ne comblent pas encore ces charges salariales. Les diverses réalisations de la commune sont jusqu’ici à mettre à l’actif des divers partenaires. Entre autres, la réhabilitation des rues et ruelles, rénovation des raccordements d’infrastructures d’eau, les mille trois cents nouveaux poteaux électriques à mettre en place dans les quarante et un fokontany.

Les points de vue divergent sur cette situation. « Le maire devient victime de la politique politicienne », indique un observateur. « Il s’est converti en HVM, s’il était anciennement du parti Hiaraka Isika, mais le pouvoir ne l’a pas considéré et une commune de grande ville comme Toliara n’a pas reçu un coup de pouce du pouvoir central », ajoute-t-il. Un autre propose au maire de faire des exercices comptables et de payer par tous les moyens.

Mirana Ihariliva