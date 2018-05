Santé – Un fonds contre la malnutrition

Une nouvelle phase dans la lutte contre la malnutrition commence. Le programme d’amélioration des résultats nutritionnels continue.

Un don de financement de 90 millions a été octroyé par l’Asso-ciation internationale de développement et du Fonds fiduciaire Power of Nutrition dans la première phase de ce programme fondé sur une approche à phases multiples et lancé par la Banque Mondiale.

Un enfant sur deux souffre de retard de croissance et de malnutrition chronique à Madagascar. « Nous voudrions que le taux de malnutrition diminue. Mais ça n’a pas été le cas depuis une vingtaine d’années. Si Madagascar veut se développer, il faut miser sur le capital humain. On utilise une nouvelle approche. C’est toujours en accord avec les agences du gouvernement et les ministères. Une durée de cinq ans pour le premier financement. S’il y a de bons résultats, nous poursuivrons le projet jusqu’à 10 ans avec 200 millions de dollars », affirme le country manager de la Banque mondiale.

Site communautaire

Un site communautaire incluant le service de santé et service de malnutrition sera installé prochainement dans chaque fokontany. « Les agents communautaires travaillant dans le domaine de la santé et de la nutrition opèreront ensemble cette fois-ci. Deux milles huit cent quatre vingt treize sites communautaires seront mis en place dans chaque fokontany. Le fokontany identifiera les agents communautaires qui travailleront dans ces sites et se chargera de trouver un endroit pour l’implantation du site », explique Norotiana Rakotomalala, directeur national de l’unité de programme national de nutrition communautaire (UPNNC).

Plusieurs offres dans ces deux domaines seront exposées aux mères dont l’allaitement, la consultation prénatale, la vaccination, le planning familial.

Mamisoa Antonia