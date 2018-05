Relation diplomatique – Paris suspend ses visas aux Comoriens

Paris a suspendu la délivrance des visas aux ressortissants de l’Archipel. Cette décision fait suite au refus de Moroni d’accueillir les Comoriens refoulés de Mayotte.

La France asuspendu la délivrance de visas aux ressortissants comoriens, en raison du refus de Moroni de laisser rentrer sur son territoire les citoyens comoriens refoulés de Mayotte, a-t-on appris mercredi auprès du ministère des Affaires étrangères.

«Face au blocage que nous avons pu constater sur la réadmission et face à la poursuite des arrivées de migrants

irréguliers à Mayotte, nous avons décidé de suspendre la délivrance des visas pour les Comoriens vers la France depuis le 4 mai dernier, jusqu’à nouvel ordre», a précisé le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, devant l’Assemblée nationale.

Le chef de la diplomatie comorienne Mohamed Elamine Souef a dénoncé en retour un «ultimatum lié à la question des mineurs isolés dont la France voudrait se débarrasser en les expulsant vers les Comores».

La décision de Paris, qui concerne les visas à destination de la France métropolitaine ainsi que ses

départements d’outre-mer, intervient après que Paris a publiquement condamné la décision prise le 21 mars

dernier par Moroni d’interdire les reconduites des Comoriens entrés illégalement à Mayotte, île française de l’océan Indien.

Négociations

«Ces pratiques ne sont pas acceptables», a martelé M. Le Drian.

«Ceci n’empêche pas la discussion et le dialogue avec les autorités comoriennes» afin de «lutter conjointement et efficacement contre les filières d’immigration illégale et que nous puissions aboutir à des actions concrètes de développement aux Comores», a-t-il ajouté.

«Nous ne reculerons pas, la circulaire restera en vigueur jusqu’à la fin des négociations en cours», lui a rétorqué, devant la presse, son homologue comorien.

«Il y a un différend territorial entre la France et les Comores. Et elle a choisi l’arme des visas. Mais comme nous persistons à le dire, ils ont la force, nous, nous faisons confiance au droit», a insisté M. Souef.

Les autorités françaises ont multiplié dernièrement les expulsions vers leur île d’origine de Comoriens sans papiers arrivés sur Mayotte.

