Médiation internationale – Chissano affirme son optimisme

L’émissaire de la SADC affirme que trouver une issue consensuelle à la crise ne devrait pas être difficile. Les manifestants d’Analakely sont hostiles à sa médiation.

Optimiste. Face aux journalistes, Joacquim Chissano, émissaire de la Communauté de développement des Etats d’Afrique austral (SADC), reste impassible face aux critiques de l’opposition. Au contraire, l’ancien Président Mozambicain affirme son optimisme quant à l’issue de la crise politique dont il est chargé d’être le principal médiateur.

« Nous trouvons que le terrain est bon pour que toutes les parties concernées et impliquées puissent trouver une solution qui va garantir des élections paisibles », affirme Joaquim Chissano, à l’issue de son entretien avec Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, mercredi, au palais d’Etat de Mahazoarivo. « Il y a des terrains pour trouver les bonnes solutions », ajoute-il.

Il affiche une confiance en la volonté politique des acteurs malgaches à trouver un consensus pour parvenir à une issue démocratique au bras de fer politique actuel. « Je crois que trouver une solution à la situation actuelle sera plus facile que la dernière fois », soutient-il, suite à sa rencontre avec Hery Rajaonarimam-pianina, président de la République, mercredi toujours.

Les discours prononcés sur le parvis de l’hôtel de ville laissent penser que la conciliation conduite par Joaquim Chissano a laissé un goût amer aux meneurs des manifestations.

À confirmer

Sur l’ancienne place du 13 mai, le rejet de l’ancien Président mozambicain comme médiateur est fermement martelé. Un rejet réaffirmé par « les députés pour le changement », durant les meetings de mardi et mercredi. « Il a été la source des problèmes que rencontrent notre pays, actuellement. Nous ne voulons plus de lui.», vocifère maître Hanitra Razafimanan-tsoa, vice-présidente de l’Assemblée nationale, devant les manifestants d’Analakely, mardi.

L’émissaire de la SADC, jusqu’ici, n’a rencontré que le Conseil des églises chrétiennes de Madagascar, les Chefs d’institutions. Sauf changement, il devait s’entretenir avec les trois anciens Chefs d’Etat, hier. L’emploi du temps de Joaquim Chissano n’indique pas explicitement une rencontre avec « les députés pour le changement ». Il y est juste indiqué des rencontres avec les formations politiques dont sont issues les élus qui mènent la fronde contre le Président de la République.

Des réunions entre Joachim Chissano avec les partis TIM, MAPAR et « Malagasy miara-miainga » (MMM), et le parti au pouvoir « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM), sont prévues, aujourd’hui. « Nous allons encore rencontrer les autres, c’est-à-dire l’opposition. Nous aurons ainsi autre chose à dire pour confirmer notre impression, qu’il y a des terrains pour trouver les bonnes solutions », indique le médiateur de la SADC, à Mahazo-arivo. À Iavoloha, il soutient, « pour ma part, je suis persuadé qu’il n’existe pas de problème insoluble ».

Garry Fabrice Ranaivoson